Columbus vinnare mot NY Rangers – avgjorde i förlängningen

Columbus-seger med 5–4 efter förlängning

Columbus åttonde seger på de senaste tio matcherna

Columbus Kirill Martjenko tvåmålsskytt

Matchen mellan NY Rangers och Columbus i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Columbus avgöra till 5–4 (2–0, 2–0, 0–4, 1–0). Kirill Martjenko spelade en avgörande roll för Columbus med det vinnande målet i förlängningen.

Segern var Columbus åttonde på de senaste tio matcherna.

Kirill Martjenko med två mål för Columbus

Columbus tog ledningen efter 5.50 genom Adam Fantilli efter förarbete från Kirill Martjenko och Denton Mateychuk. Efter 15.32 gjorde också laget 0–2 när Kirill Martjenko slog till assisterad av Ivan Provorov och Charlie Coyle.

Efter 3.27 i andra perioden slog Sean Monahan till och gjorde 0–3. Mathieu Olivier gjorde dessutom 0–4 efter 11.54 på pass av Charlie Coyle och Damon Severson.

NY Rangers reducerade och kvitterade till 4–4 i tredje perioden.

I förlängningen tog det 2.00 innan Columbus avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Kirill Martjenko.

Columbus Kirill Martjenko stod för tre poäng, varav två mål. Gabriel Perreault gjorde två mål och totalt tre poäng för NY Rangers.

Säsongens första möte lagen emellan vann NY Rangers med 2–1 efter straffläggning.

I nästa match möter NY Rangers Toronto hemma på fredag 6 mars 01.00. Columbus möter Nashville onsdag 4 mars 01.00 hemma.

NY Rangers–Columbus 4–5 (0–2, 0–2, 4–0, 0–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 0–1 (5.50) Adam Fantilli (Kirill Martjenko, Denton Mateychuk), 0–2 (15.32) Kirill Martjenko (Ivan Provorov, Charlie Coyle).

Andra perioden: 0–3 (23.27) Sean Monahan, 0–4 (31.54) Mathieu Olivier (Charlie Coyle, Damon Severson).

Tredje perioden: 1–4 (40.30) Vladislav Gavrikov (Alexis Lafreniere, Will Cuylle), 2–4 (40.54) Gabriel Perreault, 3–4 (52.50) Will Borgen (Gabriel Perreault, Braden Schneider), 4–4 (55.14) Gabriel Perreault (Will Borgen, Vincent Trocheck).

Förlängning: 4–5 (62.00) Kirill Martjenko.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 1-2-2

Columbus: 3-1-1

Nästa match:

NY Rangers: Toronto Maple Leafs, hemma, 6 mars 01.00

Columbus: Nashville Predators, hemma, 4 mars 01.00