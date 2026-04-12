Columbus vann – Charlie Coyle matchvinnare

Seger för Columbus med 5–2 mot Montreal

Charlie Coyle tvåmålsskytt för Columbus

Kirill Martjenko avgjorde för Columbus

Columbus vann på bortaplan mot Montreal i NHL. 2–5 (1–2, 0–2, 1–1) slutade söndagens match.

Columbus Charlie Coyle tvåmålsskytt

Columbus startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Boone Jenner och Charlie Coyle innan Montreal svarade och gjorde 2–1 genom Josh Anderson.

Efter 1.24 i andra perioden nätade Kirill Martjenko framspelad av Ivan Provorov och Adam Fantilli och gjorde 1–3. Sean Monahan gjorde dessutom 1–4 efter 10.36 på pass av Kent Johnson.

Montreal reducerade till 2–4 redan efter efter 3.58 i tredje perioden genom Cole Caufield på pass av Nick Suzuki och Juraj Slafkovsky. Men mer än så orkade Montreal inte med. 9.59 in i tredje perioden satte Charlie Coyle pucken på nytt framspelad av Kirill Martjenko och Adam Fantilli och ökade ledningen.

Montreal har tre vinster och två förluster och 12–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Columbus har två vinster och tre förluster och 11–17 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Columbus tar sig an Boston hemma samma tid.

Montreal–Columbus 2–5 (1–2, 0–2, 1–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (1.13) Boone Jenner (Zach Werenski, Danton Heinen), 0–2 (5.42) Charlie Coyle (Jake Christiansen, Mason Marchment), 1–2 (11.48) Josh Anderson (Jake Evans, Lane Hutson).

Andra perioden: 1–3 (21.24) Kirill Martjenko (Ivan Provorov, Adam Fantilli), 1–4 (30.36) Sean Monahan (Kent Johnson).

Tredje perioden: 2–4 (43.58) Cole Caufield (Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky), 2–5 (49.59) Charlie Coyle (Kirill Martjenko, Adam Fantilli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-0-2

Columbus: 2-0-3

