Colorados segerrad mot Chicago intakt

Seger för Colorado med 4–1 mot Chicago

Brock Nelson avgjorde för Colorado

Wyatt Kaiser ende målskytt för Chicago

Colorado har haft det lätt mot Chicago i NHL. Och på lördagen vann Colorado på nytt – den här gången med 4–1 (2–0, 0–1, 2–0) borta i United Center. Det var Colorados femte raka seger mot Chicago.

Chicago–Colorado – mål för mål

Martin Necas gav Colorado ledningen efter 13.19 efter förarbete från Valerij Nitjusjkin och Nathan MacKinnon. 0–2 kom efter 15.22 när Brock Nelson fick träff på pass av Cale Makar och Martin Necas.

Efter 6.48 i andra perioden nätade Wyatt Kaiser framspelad av Ryan Greene och Sam Rinzel och reducerade åt Chicago.

36 sekunder in i tredje perioden fick Nazem Kadri utdelning på pass av Nathan MacKinnon och Martin Necas och ökade ledningen. Efter 8.34 nätade Valerij Nitjusjkin framspelad av Nathan MacKinnon och ökade ledningen för Colorado.

Colorados Nathan MacKinnon hade tre assists och Martin Necas gjorde ett mål och två assist.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Chicago med 9–15 och Colorado med 13–14 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Colorado Avalanche vunnit.

Söndag 22 mars möter Chicago Nashville hemma 20.00 och Colorado möter Washington borta 17.30.

Chicago–Colorado 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (13.19) Martin Necas (Valerij Nitjusjkin, Nathan MacKinnon), 0–2 (15.22) Brock Nelson (Cale Makar, Martin Necas).

Andra perioden: 1–2 (26.48) Wyatt Kaiser (Ryan Greene, Sam Rinzel).

Tredje perioden: 1–3 (40.36) Nazem Kadri (Nathan MacKinnon, Martin Necas), 1–4 (48.34) Valerij Nitjusjkin (Nathan MacKinnon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-1-2

Colorado: 2-1-2

Nästa match:

Chicago: Nashville Predators, hemma, 22 mars 20.00

Colorado: Washington Capitals, borta, 22 mars 17.30