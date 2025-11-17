Colorados segerrad fortsätter efter 4–1 mot NY Islanders

Seger för Colorado med 4–1 mot NY Islanders

Colorados åttonde seger på de senaste nio matcherna

Victor Olofsson avgjorde för Colorado

Colorado och NY Islanders möttes på måndagen i Ball Arena. Colorado hade fem vinster i rad i NHL inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 4–1 (0–1, 2–0, 2–0).

NY Rangers nästa för Colorado

NY Islanders började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.10 slog Emil Heineman till framspelad av Tony Deangelo och Kyle Palmieri. Efter 4.31 i andra perioden slog Ross Colton till på pass av Cale Makar och Brock Nelson och kvitterade för Colorado.

Victor Olofsson gjorde dessutom 2–1 efter 5.55 framspelad av Sam Malinski. Martin Necas stod för målet när laget ökade ledningen till 3–1 med 39 sekunder kvar att spela.

Colorado punkterade matchen med ett 4–1-mål med 16 sekunder kvar att spela genom Brock Nelson.

Det här betyder att Colorado är kvar i serieledning och NY Islanders stannar på fjärde plats, i tabellen.

Den 5 december tar lagen sig an varandra igen, då i UBS Arena.

Fredag 21 november 03.00 spelar Colorado hemma mot NY Rangers. NY Islanders möter Dallas borta i American Airlines Center onsdag 19 november 02.00.

Colorado–NY Islanders 4–1 (0–1, 2–0, 2–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 0–1 (2.10) Emil Heineman (Tony Deangelo, Kyle Palmieri).

Andra perioden: 1–1 (24.31) Ross Colton (Cale Makar, Brock Nelson), 2–1 (25.55) Victor Olofsson (Sam Malinski).

Tredje perioden: 3–1 (59.21) Martin Necas, 4–1 (59.44) Brock Nelson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 5-0-0

NY Islanders: 4-0-1

Nästa match:

Colorado: New York Rangers, hemma, 21 november

NY Islanders: Dallas Stars, borta, 19 november