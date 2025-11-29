Colorado vann toppmötet mot Montreal

Colorado vann med 7–2 mot Montreal

Colorados nionde seger på de senaste tio matcherna

Brent Burns avgjorde för Colorado

Colorado besegrade Montreal hemma i den tidiga seriefinalen med 7–2 (2–0, 3–1, 2–1) i NHL på lördagen.

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Colorado är i fortsatt serieledning och Montreal på andra plats. I och med Colorados seger skiljer det nu sex poäng mellan lagen.

Det var hemmaseger nummer åtta i rad för Colorado.

Vancouver nästa för Colorado

Brock Nelson gav Colorado ledningen efter sju minuter på passning från Artturi Lehkonen och Joel Kiviranta.

Efter 13.17 gjorde också laget 2–0 när Gabriel Landeskog hittade rätt efter förarbete från Brock Nelson och Ross Colton.

Colorado hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 0.51 genom Brent Burns och gick upp till 4–0 innan Montreal svarade.

I periodpausen hade Colorado ledningen med 5–1.

Colorado ökade ledningen till 6–1 genom Devon Toews efter 2.50 i tredje perioden.

Montreal reducerade dock till 6–2 genom Lane Hutson efter 5.08 av perioden.

Colorado kunde dock avgöra till 7–2 efter 6.52 i tredje perioden genom Gabriel Landeskog.

Colorados Brock Nelson stod för två mål och två assists, Gabriel Landeskog gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Nathan MacKinnon gjorde ett mål och två målgivande passningar och Martin Necas hade tre assists.

Den 30 januari möts lagen återigen, då i Bell Centre.

Onsdag 3 december spelar Colorado hemma mot Vancouver 03.00 och Montreal mot Ottawa hemma 01.00 i Bell Centre.

Colorado–Montreal 7–2 (2–0, 3–1, 2–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (7.33) Brock Nelson (Artturi Lehkonen, Joel Kiviranta), 2–0 (13.17) Gabriel Landeskog (Brock Nelson, Ross Colton).

Andra perioden: 3–0 (20.51) Brent Burns (Brock Nelson), 4–0 (23.53) Brock Nelson (Martin Necas, Artturi Lehkonen), 4–1 (28.28) Ivan Demidov (Juraj Slafkovsky, Oliver Kapanen), 5–1 (39.05) Nathan MacKinnon (Gabriel Landeskog, Cale Makar).

Tredje perioden: 6–1 (42.50) Devon Toews (Martin Necas, Nathan MacKinnon), 6–2 (45.08) Lane Hutson (Cole Caufield, Nick Suzuki), 7–2 (46.52) Gabriel Landeskog (Nathan MacKinnon, Martin Necas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 4-1-0

Montreal: 3-0-2

Nästa match:

Colorado: Vancouver Canucks, hemma, 3 december

Montreal: Ottawa Senators, hemma, 3 december