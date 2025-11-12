Colorado vann toppmötet mot Anaheim Ducks
- Colorado vann med 4–1 mot Anaheim Ducks
- Colorados sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Gabriel Landeskog matchvinnare för Colorado
Colorado besegrade Anaheim Ducks hemma i den tidiga seriefinalen med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) i NHL på onsdagen.
Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Colorado är i fortsatt serieledning och Anaheim Ducks är i fortsatt serieledning.
Resultatet betyder att Colorado tog fjärde segern i följd och att Anaheim Ducks samtidigt förlorade efter sju segrar i rad.
Buffalo nästa för Colorado
Första perioden var jämn. Colorado inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Artturi Lehkonen efter bara 28 sekunder, men Anaheim Ducks kvitterade genom Leo Carlsson i slutet av perioden. Efter 11.29 i andra perioden nätade Gabriel Landeskog på pass av Valerij Nitjusjkin och Sam Malinski och gav Colorado ledningen. Även i tredje perioden var det Colorado som var starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Martin Necas och Parker Kelly.
Colorados Nathan MacKinnon hade tre assists.
I nästa match, fredag 14 november möter Colorado Buffalo hemma i Ball Arena 03.00 medan Anaheim Ducks spelar borta mot Detroit 01.00.
Colorado–Anaheim Ducks 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)
NHL, Ball Arena
Första perioden: 1–0 (0.28) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon, Cale Makar), 1–1 (18.15) Leo Carlsson (Jacob Trouba, Troy Terry).
Andra perioden: 2–1 (31.29) Gabriel Landeskog (Valerij Nitjusjkin, Sam Malinski).
Tredje perioden: (Artturi Lehkonen, Nathan MacKinnon), 4–1 (57.35) Parker Kelly (Nathan MacKinnon, Brock Nelson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Colorado: 4-1-0
Anaheim Ducks: 4-0-1
Nästa match:
Colorado: Buffalo Sabres, hemma, 14 november
Anaheim Ducks: Detroit Red Wings, borta, 14 november
