Colorado vann toppmötet mot Anaheim Ducks

Colorado vann med 4–1 mot Anaheim Ducks

Colorados sjätte seger på de senaste sju matcherna

Gabriel Landeskog matchvinnare för Colorado

Colorado besegrade Anaheim Ducks hemma i den tidiga seriefinalen med 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) i NHL på onsdagen.

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Colorado är i fortsatt serieledning och Anaheim Ducks är i fortsatt serieledning.

Resultatet betyder att Colorado tog fjärde segern i följd och att Anaheim Ducks samtidigt förlorade efter sju segrar i rad.

Buffalo nästa för Colorado

Första perioden var jämn. Colorado inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Artturi Lehkonen efter bara 28 sekunder, men Anaheim Ducks kvitterade genom Leo Carlsson i slutet av perioden. Efter 11.29 i andra perioden nätade Gabriel Landeskog på pass av Valerij Nitjusjkin och Sam Malinski och gav Colorado ledningen. Även i tredje perioden var det Colorado som var starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Martin Necas och Parker Kelly.

Colorados Nathan MacKinnon hade tre assists.

I nästa match, fredag 14 november möter Colorado Buffalo hemma i Ball Arena 03.00 medan Anaheim Ducks spelar borta mot Detroit 01.00.

Colorado–Anaheim Ducks 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (0.28) Artturi Lehkonen (Nathan MacKinnon, Cale Makar), 1–1 (18.15) Leo Carlsson (Jacob Trouba, Troy Terry).

Andra perioden: 2–1 (31.29) Gabriel Landeskog (Valerij Nitjusjkin, Sam Malinski).

Tredje perioden: (Artturi Lehkonen, Nathan MacKinnon), 4–1 (57.35) Parker Kelly (Nathan MacKinnon, Brock Nelson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 4-1-0

Anaheim Ducks: 4-0-1

Nästa match:

Colorado: Buffalo Sabres, hemma, 14 november

Anaheim Ducks: Detroit Red Wings, borta, 14 november