Colorado vann mot Utah Mammoth efter mål av Samuel Girard

Seger för Colorado med 1–0 mot Utah Mammoth

Colorados åttonde seger på de senaste nio matcherna

Samuel Girard matchvinnare för Colorado

Colorado vann med matchens enda mål på hemmaplan mot Utah Mammoth i NHL. Målet gjorde Samuel Girard, i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

Colorado höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

I och med detta har Colorado hela sex raka segrar i NHL och har 13 raka segrar på hemmaplan.

Vegas nästa för Colorado

Colorado har en stark form med fem segrar och 18–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utah Mammoth har två vinster och tre förluster och 10–11 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Colorado Vegas borta på söndag 28 december 04.00. Utah Mammoth möter Nashville tisdag 30 december 03.00 hemma.

Colorado–Utah Mammoth 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

NHL, Ball Arena

Andra perioden: 1–0 (27.57) Samuel Girard.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 5-0-0

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

Colorado: Vegas Golden Knights, borta, 28 december 04.00

Utah Mammoth: Nashville Predators, hemma, 30 december 03.00