Colorado svårslaget på hemmaplan – nu 17 raka segrar hemma

Colorado vann med 4–0 mot Columbus

Colorados åttonde seger på de senaste tio matcherna

Brent Burns med två mål för Colorado

Colorado har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Columbus på lördagen med 4–0 (2–0, 1–0, 1–0) innebär att laget har 17 matcher i rad med seger hemma i NHL.

Det här var femte gången den här säsongen som Colorados målvakter höll nollan.

Segern var Colorados åttonde på de senaste tio matcherna.

Brent Burns tvåmålsskytt för Colorado

Brent Burns gav Colorado ledningen efter 13 minuter med assist av Ross Colton och Gavin Brindley. 2–0 kom efter 17.28 när Victor Olofsson fick träff på pass av Jack Drury och Parker Kelly.

Efter 10.30 i andra perioden nätade Ilya Solovyov framspelad av Parker Kelly och Victor Olofsson och gjorde 3–0.

Till slut kom också 4–0 genom Brent Burns efter förarbete av Zakhar Bardakov och Gavin Brindley efter 8.33 i tredje perioden.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Colorado i serieledning i Central division och Columbus sist, på åttonde plats i Metropolitan division.

När lagen senast möttes vann Colorado med 4–1.

I nästa omgång har Colorado Toronto hemma i Ball Arena, tisdag 13 januari 04.00. Columbus spelar borta mot Utah Mammoth måndag 12 januari 01.00.

Colorado–Columbus 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (13.58) Brent Burns (Ross Colton, Gavin Brindley), 2–0 (17.28) Victor Olofsson (Jack Drury, Parker Kelly).

Andra perioden: 3–0 (30.30) Ilya Solovyov (Parker Kelly, Victor Olofsson).

Tredje perioden: 4–0 (48.33) Brent Burns (Zakhar Bardakov, Gavin Brindley).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 3-0-2

Columbus: 1-1-3

Nästa match:

Colorado: Toronto Maple Leafs, hemma, 13 januari 04.00

Columbus: Utah Mammoth, borta, 12 januari 01.00