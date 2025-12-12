Colorado svårslaget hemma – har nu tio raka segrar

Hemmaplan verkar vara grejen för Colorado. På fredagen blev det 6–2 (2–1, 3–0, 1–1) mot Florida i Ball Arena – och därmed har laget tio raka segrar hemma i NHL.

Colorado tog ledningen i början av första perioden genom Sam Malinski.

Florida kvitterade till 1–1 genom Noah Gregor efter 7.12.

Colorado tog ledningen på nytt genom Brock Nelson efter 18.30 i matchen.

Colorado startade andra perioden bäst och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Gavin Brindley, Nathan MacKinnon och Artturi Lehkonen.

6.18 in i tredje perioden fick Gabriel Landeskog utdelning på pass av Brock Nelson och ökade ledningen.

13.08 in i perioden satte Mackie Samoskevich pucken framspelad av AJ Greer och Evan Rodrigues och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Florida.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Colorado med 18–16 och Florida med 18–18 i målskillnad.

Resultatet innebär att Colorado fortsätter toppa Central division och Florida ligger på sjätte plats i Atlantic division.

Den 4 januari tar lagen sig an varandra igen, då i Amerant Bank Arena.

Söndag 14 december möter Colorado Nashville hemma 03.00 och Florida möter Dallas borta 02.00.

Colorado–Florida 6–2 (2–1, 3–0, 1–1)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (1.11) Sam Malinski (Martin Necas, Nathan MacKinnon), 1–1 (7.12) Noah Gregor (Seth Jones), 2–1 (18.30) Brock Nelson (Cale Makar, Valerij Nitjusjkin).

Andra perioden: 3–1 (24.57) Gavin Brindley (Brent Burns, Josh Manson), 4–1 (27.06) Nathan MacKinnon (Samuel Girard, Sam Malinski), 5–1 (32.27) Artturi Lehkonen (Gavin Brindley, Devon Toews).

Tredje perioden: 6–1 (46.18) Gabriel Landeskog (Brock Nelson), 6–2 (53.08) Mackie Samoskevich (AJ Greer, Evan Rodrigues).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 3-1-1

Florida: 3-1-1

Nästa match:

Colorado: Nashville Predators, hemma, 14 december 03.00

Florida: Dallas Stars, borta, 14 december 02.00