Colorado starkast – segrade efter förlängning mot Washington

Matchen mellan Washington och Colorado i NHL slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–1, 0–0, 2–1, 1–0).

Pittsburgh nästa för Colorado

Justin Sourdif gav Washington ledningen efter 11.53 assisterad av Connor McMichael och Matt Roy.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Gabriel Landeskog och Nicolas Roy såg till att Colorado vände till ledning med 1–2.

Washington kvitterade till 2–2 genom Alexander Ovetjkin i tredje perioden.

Matchvinnare för bortalaget Colorado 1.22 in i förlängningen blev Brock Nelson med det avgörande 3–2-målet.

När lagen möttes senast vann Colorado med 5–2.

Washington–Colorado 2–3 (1–0, 0–0, 1–2, 0–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (11.53) Justin Sourdif (Connor McMichael, Matt Roy).

Tredje perioden: 1–1 (41.05) Gabriel Landeskog (Martin Necas), 1–2 (46.03) Nicolas Roy (Zakhar Bardakov), 2–2 (54.17) Alexander Ovetjkin (Dylan Strome, Cole Hutson).

Förlängning: 2–3 (61.22) Brock Nelson (Martin Necas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 3-2-0

Colorado: 2-1-2

Nästa match:

Washington: St Louis Blues, borta, 25 mars 01.00