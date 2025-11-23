Colorado fortsätter vinna – 3–0 mot Nashville

Colorado vann med 3–0 mot Nashville

Colorados nionde seger på de senaste tio matcherna

Brent Burns avgjorde för Colorado

Colorado är svårslaget i NHL. Mot Nashville borta i Bridgestone Arena på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) och har nu åtta segrar i rad.

Chicago nästa för Colorado

Colorado startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 15 sekunder slog Brent Burns till.

Andra perioden blev mållös.

Nathan MacKinnon stod för målet när laget ökade också ledningen till 0–2 med 1.35 kvar att spela efter förarbete av Brock Nelson och Gabriel Landeskog.

Efter 19.14 i tredje perioden gjorde Jack Drury också 0–3 på passning från Artturi Lehkonen och Parker Kelly.

Nästa motstånd för Nashville är Florida. Lagen möts tisdag 25 november 02.00 i Bridgestone Arena. Colorado tar sig an Chicago borta måndag 24 november 01.00.

Nashville–Colorado 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (0.15) Brent Burns.

Tredje perioden: 0–2 (58.25) Nathan MacKinnon (Brock Nelson, Gabriel Landeskog), 0–3 (59.14) Jack Drury (Artturi Lehkonen, Parker Kelly).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 1-0-4

Colorado: 5-0-0

Nästa match:

Nashville: Florida Panthers, hemma, 25 november

Colorado: Chicago Blackhawks, borta, 24 november