Clemensnäs vann toppmötet borta mot Kalix

Clemensnäs segrade – 7–3 mot Kalix

Clemensnäs femte seger på de senaste sex matcherna

William Boström matchvinnare för Clemensnäs

Två topplag möttes i U20 region norr A herr under söndagen när Kalix tog emot tredjeplacerade Clemensnäs. Clemensnäs vann matchen med 7–3 (2–2, 4–0, 1–1).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Kalix ligger kvar på andra plats i tabellen och Clemensnäs på tredje plats.

Segern var Clemensnäs femte på de senaste sex matcherna.

Kalix hade en fin rad med nio raka matcher utan förlust inför söndagens match.

Piteå nästa för Clemensnäs

Clemensnäs tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fem minuter.

Kalix reducerade och kvitterade till 2–2 genom Alexander Burman och Gustav Sundqvist. I andra perioden var det Clemensnäs som dominerade och gick från 2–2 till 2–6 genom mål av Liam Hedman, William Boström, Ville Renling och Hugo Dahlborg. 7.00 in i tredje perioden nätade Kalix Svante Tedfelt framspelad av Zack Lindvall och Henry Newell och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Kalix.

Ville Sjöstedt stod för målet när Clemensnäs punkterade matchen med ett 3–7-mål med 37 sekunder kvar att spela på pass av Emil Persson och William Törmä. 3–7-målet blev matchens sista.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalix HC med 5–1.

På torsdag 20 november 19.30 spelar Kalix hemma mot Brooklyn och Clemensnäs borta mot Piteå.

Kalix–Clemensnäs 3–7 (2–2, 0–4, 1–1)

U20 region norr A herr, Part Arena

Första perioden: 0–1 (11.59) Ruben Wikström-Öhman (Hugo Bystedt, Erland Mandalh), 0–2 (16.34) Viktor Manberg (Alex Albertsson-Söderlund, Alex Boström), 1–2 (19.08) Alexander Burman (Måns Nygård, Gustav Sundqvist), 2–2 (19.25) Gustav Sundqvist (Måns Nygård, Alexander Burman).

Andra perioden: 2–3 (23.16) Liam Hedman (Hugo Dahlborg, William Boström), 2–4 (28.54) William Boström (Viktor Manberg, Joakim Cedergren), 2–5 (35.21) Ville Renling (Joakim Cedergren), 2–6 (38.41) Hugo Dahlborg.

Tredje perioden: 3–6 (47.00) Svante Tedfelt (Zack Lindvall, Henry Newell), 3–7 (59.23) Ville Sjöstedt (Emil Persson, William Törmä).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 4-0-1

Clemensnäs: 4-0-1

Nästa match:

Kalix: Brooklyn Tigers HF, hemma, 20 november

Clemensnäs: Piteå HC, borta, 20 november