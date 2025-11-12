Clemensnäs U18 vann på bortaplan mot Piteå Hockey U18

Clemensnäs U18 vann med 8–2 mot Piteå Hockey U18

Max Rönnberg gjorde tre mål för Clemensnäs U18

Tredje raka segern för Clemensnäs U18

Det blev seger för Clemensnäs U18 på bortaplan mot Piteå Hockey U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr, med 8–2 (2–1, 2–0, 4–1).

– Vi gör en bra första period sen går vi ner oss. Vi har lånat ut spelare för att hjälpa våra lag J20 och A – laget så jag vill passa på att hylla våra killar från U16 Charlie Kyrö, Isaac Holmgren, Oliver Dahlbäck Viktor Lissmyr som gör en riktigt bra match Isaac och gör ett av våra mål. Vi har även ett vackert mål av Elias, tyckte Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund, efter matchen.

Resultatet innebär att Piteå Hockey U18 nu har fyra förluster i rad.

Max Rönnberg med tre mål för Clemensnäs U18

Clemensnäs U18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Filip Lööf och Casper Wahlberg innan Piteå Hockey U18 svarade och gjorde 2–1 genom Elias Lundmark. Även i andra perioden var Clemensnäs U18 starkast och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Max Rönnberg och Laurynas Stirna. Clemensnäs U18 vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 8–2.

Clemensnäs U18:s Laurynas Stirna stod för fyra poäng, varav två mål och Max Rönnberg gjorde tre mål.

Piteå Hockey U18 står fortfarande utan poäng efter fyra spelade matcher medan Clemensnäs U18 har åtta poäng efter tre matcher.

Lördag 15 november spelar Piteå Hockey U18 hemma mot Ö-vik Hockey U18 15.00 och Clemensnäs U18 mot Östersunds IK U18 hemma 14.00 i Malmhallen.

Piteå Hockey U18–Clemensnäs U18 2–8 (1–2, 0–2, 1–4)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (0.28) Filip Lööf, 0–2 (3.58) Casper Wahlberg, 1–2 (14.37) Elias Lundmark (Lucas Boman).

Andra perioden: 1–3 (26.38) Max Rönnberg, 1–4 (34.36) Laurynas Stirna (Filip Grundström, Oskar Öhrvall).

Tredje perioden: 1–5 (40.59) Kimi Broberg (Laurynas Stirna, Peter Bagrov), 2–5 (42.23) Isaac Holmgren (Bronislav Kotenko), 2–6 (44.02) Laurynas Stirna (Kimi Broberg, Peter Bagrov), 2–7 (44.42) Max Rönnberg (Noel Lindgren, Filip Grundström), 2–8 (54.23) Max Rönnberg (Rasmus Grundberg, Laurynas Stirna).

Nästa match:

Piteå Hockey U18: Örnsköldsvik HF, hemma, 15 november

Clemensnäs U18: Östersunds IK, hemma, 15 november