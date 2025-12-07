Clemensnäs U18 tog hem segern mot Ö-vik Hockey U18

Seger för Clemensnäs U18 med 3–2 mot Ö-vik Hockey U18

Noel Lindgren matchvinnare för Clemensnäs U18

Tredje raka segern för Clemensnäs U18

Clemensnäs U18 vann i fortsättningsserien i U18 regional norr herr med 3–2 (1–2, 2–0, 0–0) på hemmaplan mot Ö-vik Hockey U18.

Clemensnäs U18–Ö-vik Hockey U18 – mål för mål

Clemensnäs U18 tog ledningen i första perioden genom Max Rönnberg.

Därefter fixade Ö-vik Hockey U18:s Alex Lindahl och Arvid Nilsson att laget vände underläge till ledning med 1–2.

Efter 7.47 i andra perioden slog Oskar Öhrvall till på pass av Filip Lööf och kvitterade för Clemensnäs U18.

Noel Lindgren gjorde dessutom 3–2 efter 17.08.

Tredje perioden blev mållös och Clemensnäs U18 höll i sin 3–2-ledning och vann.

Resultatet innebär att Clemensnäs U18 ligger kvar på andra plats och Ö-vik Hockey U18 på tredje plats i tabellen.

Clemensnäs U18–Ö-vik Hockey U18 3–2 (1–2, 2–0, 0–0)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (6.31) Max Rönnberg (Rasmus Grundberg, Ludwig Lindvall), 1–1 (7.29) Alex Lindahl, 1–2 (19.51) Arvid Nilsson (Vilmer Östman).

Andra perioden: 2–2 (27.47) Oskar Öhrvall (Filip Lööf), 3–2 (37.08) Noel Lindgren.