Clemensnäs avgjorde i förlängningen mot Kalix

Clemensnäs vann med 4–3 efter förlängning

Hugo Dahlborg tvåmålsskytt för Clemensnäs

Kalix nu första, Clemensnäs på tredje plats

Matchen i U20 region norr topp 8 herr mellan hemmalaget Kalix och gästande Clemensnäs var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 4–3 (1–2, 0–1, 2–0, 1–0). Hugo Dahlborg spelade en avgörande roll för Clemensnäs med det vinnande målet i förlängningen.

Hugo Dahlborg med två mål för Clemensnäs

Clemensnäs tog ledningen i första perioden genom Liam Hedman.

Rasmus Lindqvist-Nilsson och Svante Tedfelt låg sen bakom vändningen till 2–1 för Kalix.

Efter 16.27 i andra perioden slog Henry Newell till framspelad av Rainers Pavlovics och Rasmus Lindqvist-Nilsson och gjorde 3–1.

15.22 in i tredje perioden fick Noel Lindgren utdelning på pass av Hugo Dahlborg och Hugo Bystedt och reducerade. Efter 16.04 nätade Hugo Dahlborg framspelad av Elmer Grenholm och kvitterade för Clemensnäs.

Matchvinnare för bortalaget Clemensnäs 3.42 in i förlängningen blev Hugo Dahlborg med det avgörande förlängningsmålet.

Clemensnäs Hugo Dahlborg stod för fyra poäng, varav två mål.

Det här betyder att Clemensnäs ligger på tredje plats i tabellen och att Kalix fortfarande leder serien, två poäng före Sundsvall.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Kalix Östersund borta i Östersund Arena, lördag 17 januari 17.30. Clemensnäs spelar hemma mot Ö-vik Hockey J20 söndag 18 januari 13.45.

Kalix–Clemensnäs 3–4 (2–1, 1–0, 0–2, 0–1)

U20 region norr topp 8 herr, Part Arena

Första perioden: 0–1 (13.51) Liam Hedman (Elmer Grenholm, Hugo Dahlborg), 1–1 (14.02) Svante Tedfelt (Alexander Burman, Henry Newell), 2–1 (18.55) Rasmus Lindqvist-Nilsson.

Andra perioden: 3–1 (36.27) Henry Newell (Rainers Pavlovics, Rasmus Lindqvist-Nilsson).

Tredje perioden: 3–2 (55.22) Noel Lindgren (Hugo Dahlborg, Hugo Bystedt), 3–3 (56.04) Hugo Dahlborg (Elmer Grenholm).

Förlängning: 3–4 (63.42) Hugo Dahlborg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 4-1-0

Clemensnäs: 3-0-2

Nästa match:

Kalix: Östersunds IK, borta, 17 januari 17.30

Clemensnäs: Örnsköldsvik HF, hemma, 18 januari 13.45