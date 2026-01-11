Carolina vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Seattle

Carolina segrade – 3–2 mot Seattle

Carolinas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jaccob Slavin matchvinnare för Carolina

Det blev seger för Carolina hemma mot Seattle i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Carolina fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (1–1, 0–0, 2–1).

Carolina–Seattle – mål för mål

Logan Stankoven gjorde 1–0 till Carolina efter bara 3.23 framspelad av K’Andre Miller. 1–1 kom efter 14.13 när Matthew Beniers slog till efter förarbete från Cale Fleury och Ryan Lindgren.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 5.56 i tredje perioden gjorde Seattle 1–2 genom Berkly Catton.

Jaccob Slavin och Jordan Martinook såg till att Carolina vände till ledning med 3–2.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 mars i Climate Pledge Arena.

Tisdag 13 januari 01.00 möter Carolina Detroit borta i Little Caesars Arena medan Seattle spelar borta mot NY Rangers.

Carolina–Seattle 3–2 (1–1, 0–0, 2–1)

NHL, Lenovo Center

Första perioden: 1–0 (3.23) Logan Stankoven (K’Andre Miller), 1–1 (14.13) Matthew Beniers (Cale Fleury, Ryan Lindgren).

Tredje perioden: 1–2 (45.56) Berkly Catton (Ryan Winterton, Ryan Lindgren), 2–2 (50.37) Jordan Martinook (Jordan Staal, Seth Jarvis), 3–2 (53.50) Jaccob Slavin (Jordan Staal, Seth Jarvis).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 4-0-1

Seattle: 3-1-1

Nästa match:

Carolina: Detroit Red Wings, borta, 13 januari 01.00

Seattle: New York Rangers, borta, 13 januari 01.00