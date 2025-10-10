Modo Hockey ny serieledare efter seger mot SSK

Seger för Modo Hockey med 3–1 mot SSK

Modo Hockeys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Måns Carlsson avgjorde för Modo Hockey

Modo Hockey slog SSK hemma med 3–1 (0–0, 0–0, 3–1) och är ny serieledare i hockeyallsvenskan efter åtta spelade matcher, en poäng före Björklöven. SSK ligger på tionde plats i tabellen.

Det här innebär att Modo Hockey nu har fem segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Mora nästa för Modo Hockey

Det gjordes inga mål i matchens två första perioder.

Modo Hockey tog ledningen först efter två minuter i tredje perioden genom Emil Larsson assisterad av Sverre Rönningen och Tyler Kelleher.

6.35 in i tredje perioden nätade SSK:s Carter Ashton framspelad av Brett Stapley och Måns Lindbäck och kvitterade. Målet var Carter Ashtons femte i hockeyallsvenskan.

17.38 in i perioden slog Måns Carlsson till på pass av David Rundblad och Jakob Norén och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med en sekund kvar att spela genom Sebastian Ohlsson framspelad av Oscar Pettersson. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Nästa motstånd för Modo Hockey är Mora. SSK tar sig an Vimmerby borta. Båda matcherna spelas onsdag 15 oktober 19.00.

Modo Hockey–SSK 3–1 (0–0, 0–0, 3–1)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Tredje perioden: 1–0 (42.38) Emil Larsson (Sverre Rönningen, Tyler Kelleher), 1–1 (46.35) Carter Ashton (Brett Stapley, Måns Lindbäck), 2–1 (57.38) Måns Carlsson (David Rundblad, Jakob Norén), 3–1 (59.59) Sebastian Ohlsson (Oscar Pettersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 5-0-0

SSK: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey: Mora IK, hemma, 15 oktober

SSK: Vimmerby HC, borta, 15 oktober