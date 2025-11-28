Carl Wassenius het när Huddinge besegrade Västervik

Huddinge-seger med 6–2 mot Västervik

Tobias Ahlén avgjorde för Huddinge

Hemmalaget Huddinge tog hem de tre poängen efter seger mot Västervik i hockeyettan södra. 6–2 (1–0, 3–2, 2–0) slutade fredagens match.

Resultatet innebär att Västervik nu har sex förluster i rad.

Huddinge började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.41 slog Carl Wassenius till efter pass från Daniel Liiv och Wilmo Andersson.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

16.52 in i tredje perioden satte Hampus Nilsson pucken på pass av Charlie Kronnäs och Nils Strandberg Sarén och ökade ledningen.

Daniel Liiv stod för målet när laget punkterade matchen med ett 6–2-mål med 1.08 kvar att spela efter förarbete från Nils Strandberg Sarén och Daniel Ohlsson. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Huddinges Nils Strandberg Sarén hade tre assists.

Det här betyder att Huddinge nu ligger på 14:e plats i tabellen och Västervik är på 15:e plats. Ett fint lyft för Huddinge som låg på 19:e plats så sent som den 22 november.

Lagen spelar mot varandra igen den 23 januari i LF Arena.

Huddinge tar sig an Mörrum i nästa match hemma söndag 30 november 16.00. Västervik möter Mörrum borta onsdag 3 december 19.00.

Huddinge–Västervik 6–2 (1–0, 3–2, 2–0)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (3.41) Carl Wassenius (Daniel Liiv, Wilmo Andersson).

Andra perioden: 1–1 (22.40) Jacob Tenemyr (Noah Wolf, Joel Carlsson), 2–1 (23.39) André Nordstrand (Björn Jonasson, Daniel Ohlsson), 3–1 (28.20) Tobias Ahlén (Eric Eljas, David Puikkonen), 3–2 (29.03) Philip Fankl (Hugo Frylén, Lukas Flygt), 4–2 (37.27) Carl Wassenius (Eric Eljas, Nils Strandberg Sarén).

Tredje perioden: 5–2 (56.52) Hampus Nilsson (Charlie Kronnäs, Nils Strandberg Sarén), 6–2 (58.52) Daniel Liiv (Nils Strandberg Sarén, Daniel Ohlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 2-0-3

Västervik: 0-1-4

Nästa match:

Huddinge: Mörrum GoIS IK, hemma, 30 november

Västervik: Mörrum GoIS IK, borta, 3 december