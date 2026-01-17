Calgarys fina svit fortsätter mot NY Islanders

Calgary vann med 4–2 mot NY Islanders

Justin Kirkland avgjorde för Calgary

Andra raka segern för Calgary

NY Islanders har varit lite av ett favoritmotstånd för Calgary. På lördagen tog Calgary ännu en seger hemma mot NY Islanders. Matchen i NHL slutade 4–2 (1–0, 3–1, 0–1). Det var Calgarys fjärde raka seger mot just NY Islanders.

Calgary–NY Islanders – mål för mål

Jegor Sjarangovitj gjorde 1–0 till Calgary efter 11.51 med assist av Rasmus Andersson och Kevin Bahl.

Calgary stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–0 till 4–0 på bara 8.45.

NY Islanders reducerade dock till 4–1 genom Jean-Gabriel Pageau efter 12.21 av perioden.

NY Islanders reducerade igen efter 17.02 i tredje perioden genom Anders Lee på pass av Calum Ritchie och Matthew Schaefer. 4–2-målet blev matchens sista.

Calgary har tre segrar och två förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Islanders har två vinster och tre förluster och 12–14 i målskillnad.

Den 15 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i UBS Arena.

Tisdag 20 januari möter Calgary New Jersey hemma 03.00 och NY Islanders möter Vancouver borta 04.00.

Calgary–NY Islanders 4–2 (1–0, 3–1, 0–1)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 1–0 (11.51) Jegor Sjarangovitj (Rasmus Andersson, Kevin Bahl).

Andra perioden: 2–0 (23.04) Adam Klapka (Kevin Bahl, Morgan Frost), 3–0 (29.50) Justin Kirkland (Ryan Lomberg, Adam Klapka), 4–0 (31.49) Yan Kuznetsov (Nazem Kadri, Connor Zary), 4–1 (32.21) Jean-Gabriel Pageau (Matthew Schaefer, Simon Holmström).

Tredje perioden: 4–2 (57.02) Anders Lee (Calum Ritchie, Matthew Schaefer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 3-0-2

NY Islanders: 2-1-2

Nästa match:

Calgary: New Jersey Devils, hemma, 20 januari 03.00

NY Islanders: Vancouver Canucks, borta, 20 januari 04.00