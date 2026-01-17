Calgarys fina svit fortsätter mot NY Islanders
- Calgary vann med 4–2 mot NY Islanders
- Justin Kirkland avgjorde för Calgary
- Andra raka segern för Calgary
NY Islanders har varit lite av ett favoritmotstånd för Calgary. På lördagen tog Calgary ännu en seger hemma mot NY Islanders. Matchen i NHL slutade 4–2 (1–0, 3–1, 0–1). Det var Calgarys fjärde raka seger mot just NY Islanders.
Calgary–NY Islanders – mål för mål
Jegor Sjarangovitj gjorde 1–0 till Calgary efter 11.51 med assist av Rasmus Andersson och Kevin Bahl.
Calgary stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–0 till 4–0 på bara 8.45.
NY Islanders reducerade dock till 4–1 genom Jean-Gabriel Pageau efter 12.21 av perioden.
NY Islanders reducerade igen efter 17.02 i tredje perioden genom Anders Lee på pass av Calum Ritchie och Matthew Schaefer. 4–2-målet blev matchens sista.
Calgary har tre segrar och två förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan NY Islanders har två vinster och tre förluster och 12–14 i målskillnad.
Den 15 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i UBS Arena.
Tisdag 20 januari möter Calgary New Jersey hemma 03.00 och NY Islanders möter Vancouver borta 04.00.
Calgary–NY Islanders 4–2 (1–0, 3–1, 0–1)
NHL, Scotiabank Saddledome
Första perioden: 1–0 (11.51) Jegor Sjarangovitj (Rasmus Andersson, Kevin Bahl).
Andra perioden: 2–0 (23.04) Adam Klapka (Kevin Bahl, Morgan Frost), 3–0 (29.50) Justin Kirkland (Ryan Lomberg, Adam Klapka), 4–0 (31.49) Yan Kuznetsov (Nazem Kadri, Connor Zary), 4–1 (32.21) Jean-Gabriel Pageau (Matthew Schaefer, Simon Holmström).
Tredje perioden: 4–2 (57.02) Anders Lee (Calum Ritchie, Matthew Schaefer).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Calgary: 3-0-2
NY Islanders: 2-1-2
Nästa match:
Calgary: New Jersey Devils, hemma, 20 januari 03.00
NY Islanders: Vancouver Canucks, borta, 20 januari 04.00
