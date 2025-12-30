Calgary vann i förlängningen mot Boston
- Calgary segrade – 2–1 efter förlängning
- Calgarys fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Connor Zary matchvinnare för Calgary
Det blev en riktigt tajt match när Calgary tog emot Boston i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Calgary var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Connor Zary stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Calgary.
Segern var Calgarys fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.
Resultatet innebär att Boston nu har sex förluster i rad.
Philadelphia nästa för Calgary
Boston tog ledningen efter 18 minuter genom Andrew Peeke assisterad av Mason Lohrei och Sean Kuraly.
Efter 13.32 i andra perioden slog Blake Coleman till på pass av Mikael Backlund och Joel Hanley och kvitterade för Calgary.
Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.
I förlängningen tog det 1.53 innan Calgary också avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Connor Zary.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 januari i TD Garden.
På torsdag 1 januari 03.30 spelar Calgary hemma mot Philadelphia och Boston borta mot Edmonton.
Calgary–Boston 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)
NHL, Scotiabank Saddledome
Första perioden: 0–1 (18.06) Andrew Peeke (Mason Lohrei, Sean Kuraly).
Andra perioden: 1–1 (33.32) Blake Coleman (Mikael Backlund, Joel Hanley).
Förlängning: 2–1 (61.53) Connor Zary.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Calgary: 4-0-1
Boston: 0-2-3
Nästa match:
Calgary: Philadelphia Flyers, hemma, 1 januari 03.30
Boston: Edmonton Oilers, borta, 1 januari 03.30
