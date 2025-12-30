Calgary vann i förlängningen mot Boston

Calgary segrade – 2–1 efter förlängning

Calgarys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Connor Zary matchvinnare för Calgary

Det blev en riktigt tajt match när Calgary tog emot Boston i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Calgary var starkast och segerresultatet blev 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Connor Zary stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Calgary.

Segern var Calgarys fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Resultatet innebär att Boston nu har sex förluster i rad.

Philadelphia nästa för Calgary

Boston tog ledningen efter 18 minuter genom Andrew Peeke assisterad av Mason Lohrei och Sean Kuraly.

Efter 13.32 i andra perioden slog Blake Coleman till på pass av Mikael Backlund och Joel Hanley och kvitterade för Calgary.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 1.53 innan Calgary också avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Connor Zary.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 9 januari i TD Garden.

På torsdag 1 januari 03.30 spelar Calgary hemma mot Philadelphia och Boston borta mot Edmonton.

Calgary–Boston 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

NHL, Scotiabank Saddledome

Första perioden: 0–1 (18.06) Andrew Peeke (Mason Lohrei, Sean Kuraly).

Andra perioden: 1–1 (33.32) Blake Coleman (Mikael Backlund, Joel Hanley).

Förlängning: 2–1 (61.53) Connor Zary.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Calgary: 4-0-1

Boston: 0-2-3

Nästa match:

Calgary: Philadelphia Flyers, hemma, 1 januari 03.30

Boston: Edmonton Oilers, borta, 1 januari 03.30