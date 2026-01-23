Buffalo segrade – 4–2 mot Montreal

Zach Benson matchvinnare för Buffalo

Andra raka segern för Buffalo

Buffalo besegrade Montreal på bortaplan i fredagens möte i NHL. 2–4 (0–2, 2–1, 0–1) slutade matchen.

Montreal–Buffalo – mål för mål

Jason Zucker gjorde 1–0 till Buffalo efter bara 44 sekunder på pass av Jack Quinn och Ryan McLeod. Laget gjorde 0–2 efter 14.58 när Beck Malenstyn fick träff efter förarbete från Mattias Samuelsson.

Buffalo ökade ledningen till 0–3 genom Zach Benson efter 2.25 i andra perioden.

Montreal reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Cole Caufield och Nick Suzuki i andra perioden.

Peyton Krebs stod för målet när Buffalo punkterade matchen med ett 2–4-mål med 44 sekunder kvar att spela framspelad av Tage Thompson. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Montreal har två vinster och tre förluster och 17–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Buffalo har tre vinster och två förluster och 19–15 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Montreal Boston borta på söndag 25 januari 01.00. Buffalo möter NY Islanders lördag 24 januari 19.00 borta.

Montreal–Buffalo 2–4 (0–2, 2–1, 0–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (0.44) Jason Zucker (Jack Quinn, Ryan McLeod), 0–2 (14.58) Beck Malenstyn (Mattias Samuelsson).

Andra perioden: 0–3 (22.25) Zach Benson (Konsta Helenius, Noah Östlund), 1–3 (23.56) Cole Caufield (Nick Suzuki, Mike Matheson), 2–3 (31.20) Nick Suzuki (Zachary Bolduc).

Tredje perioden: 2–4 (59.16) Peyton Krebs (Tage Thompson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 2-1-2

Buffalo: 3-1-1

Nästa match:

Montreal: Boston Bruins, borta, 25 januari 01.00

Buffalo: New York Islanders, borta, 24 januari 19.00