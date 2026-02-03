Buffalo avgjorde i tredje perioden – vann mot Florida

Buffalo segrade – 5–3 mot Florida

Buffalos sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jason Zucker matchvinnare för Buffalo

Buffalo vann matchen borta mot Florida i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Buffalo drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (2–2, 1–1, 0–2).

Segern var Buffalos sjätte på de senaste sju matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

I och med detta har Florida fyra förluster i rad.

Tampa Bay nästa för Buffalo

Florida tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter.

Buffalo reducerade och kvitterade till 2–2 genom Tage Thompson och Peyton Krebs.

Buffalo gjorde också 2–3 efter 5.44 i andra perioden när Zach Benson fick träff på pass av Ryan McLeod och Owen Power. Floridas Uvis Janis Balinskis gjorde 3–3 efter 18.59 framspelad av Sam Reinhart och Carter Verhaeghe.

5.31 in i tredje perioden slog Jason Zucker till på pass av Josh Doan och Jack Quinn och gav laget ledningen. Efter 17.51 nätade Josh Doan framspelad av Peyton Krebs och Ryan McLeod och ökade ledningen för Buffalo. 3–5-målet blev matchens sista.

Buffalos Peyton Krebs stod för tre poäng, varav ett mål.

För tabellens utseende betyder det här att Florida ligger på åttonde och sista plats medan Buffalo har fjärdeplatsen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Florida är Boston. Lagen möts torsdag 5 februari 01.00 i Amerant Bank Arena. Buffalo tar sig an Tampa Bay borta onsdag 4 februari 01.30.

Florida–Buffalo 3–5 (2–2, 1–1, 0–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 1–0 (0.37) Sandis Vilmanis (A.J Greer, Niko Mikkola), 2–0 (5.54) Evan Rodrigues (Tobias Björnfot, Sam Reinhart), 2–1 (15.03) Tage Thompson (Peyton Krebs, Rasmus Dahlin), 2–2 (18.26) Peyton Krebs (Rasmus Dahlin, Alex Tuch).

Andra perioden: 2–3 (25.44) Zach Benson (Ryan McLeod, Owen Power), 3–3 (38.59) Uvis Janis Balinskis (Sam Reinhart, Carter Verhaeghe).

Tredje perioden: 3–4 (45.31) Jason Zucker (Josh Doan, Jack Quinn), 3–5 (57.51) Josh Doan (Peyton Krebs, Ryan McLeod).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 1-0-4

Buffalo: 4-0-1

Nästa match:

Florida: Boston Bruins, hemma, 5 februari 01.00

Buffalo: Tampa Bay Lightning, borta, 4 februari 01.30