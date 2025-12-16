Brynäs vann på hemmaplan mot Leksand

Brynäs vann med 5–4 mot Leksand

Brynäs avgörande efter 59.40.

Brynäs Melwin Larsson tvåmålsskytt

Det blev seger för Brynäs på hemmaplan mot Leksand i svenska cupen, U20 grupp B herr, med 5–4 (2–0, 1–3, 2–1).

Brynäs vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Leksand.

Det var Brynäs första seger, efter förlusten med 3–5 mot Örebro Hockey U20 i första matchen.

Alieu Moldal Bah gjorde matchvinnande målet

Melwin Larsson gav Brynäs ledningen efter fem minuter på passning från Hugo Östberg och Theo Östberg.

Laget gjorde också 2–0 efter 11.35 när Max Hiltunen slog till efter pass från Axel Hillström.

Efter 10.20 i andra perioden ökade Brynäs på till 3–0 återigen genom Melwin Larsson.

Leksand reducerade och kvitterade till 3–3.

Brynäs gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 3–3 till 5–3, målen av Hugo Engelaar och Alieu Moldal Bah, vilket avgjorde matchen.

August Lissel reducerade dock för Leksand med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

I sista omgången har Brynäs Färjestad borta i Löfbergs Ice Arena, fredag 19 december 18.35. Leksand spelar hemma mot Örebro Hockey U20 onsdag 17 december 19.00.

Brynäs–Leksand 5–4 (2–0, 1–3, 2–1)

Svenska cupen, U20 grupp B herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (5.46) Melwin Larsson (Hugo Östberg, Theo Östberg), 2–0 (11.35) Max Hiltunen (Axel Hillström).

Andra perioden: 3–0 (30.20) Melwin Larsson, 3–1 (33.10) Albin Kihlman (Rasmus Orenäs), 3–2 (33.32) Jan-Christian Kneubühler (Hugo Allvin, Vincent Lanfjärd Risberg), 3–3 (39.58) August Lissel (Kim Ojala).

Tredje perioden: 4–3 (45.15) Hugo Engelaar (Edvin Nääs, Alieu Moldal Bah), 5–3 (51.58) Alieu Moldal Bah (William Bengtsson), 5–4 (59.40) August Lissel (Zaki Crookes).