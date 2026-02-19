Brynäs vann på hemmaplan mot Djurgården

Brynäs vann med 5–2 mot Djurgården

Brynäs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Linus Ölund matchvinnare för Brynäs

Det blev Brynäs som vann på hemmaplan mot Djurgården i SHL. 5–2 (2–1, 1–0, 2–1) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Brynäs sjätte på de senaste sju matcherna.

Brynäs–Djurgården – mål för mål

Brynäs tog ledningen i första perioden genom Oskar Lindblom.

Djurgården kvitterade till 1–1 genom Philip Holm med 3.27 kvar att spela.

Efter 17.19 i matchen gjorde Brynäs 2–1 genom Jakob Silfverberg.

Efter 2.09 i andra perioden nätade Linus Ölund på pass av Bobby Trivigno och Mattias Norlinder och gjorde 3–1.

Djurgården reducerade till 3–2 redan efter efter 2.51 i tredje perioden genom Oula Palve efter förarbete från Ludvig Rensfeldt. Fler mål än så blev det inte för Djurgården. 5.20 in i tredje perioden fick Kieffer Bellows utdelning och ökade ledningen. Efter 17.25 nätade Bobby Trivigno på pass av Johannes Kinnvall och Axel Jonsson-Fjällby och ökade ledningen för Brynäs.

Brynäs Kieffer Bellows stod för ett mål och två assists.

Djurgårdens nya tabellposition är nionde plats medan Brynäs är på sjunde plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 februari. Då möter Brynäs Luleå i Coop Norrbotten Arena 15.15. Djurgården tar sig an Timrå IK borta 18.00.

Brynäs–Djurgården 5–2 (2–1, 1–0, 2–1)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (14.47) Oskar Lindblom (Kieffer Bellows, Johannes Kinnvall), 1–1 (16.33) Philip Holm (Colby Sissons, Mathias Emilio Pettersen), 2–1 (17.19) Jakob Silfverberg (Kieffer Bellows, Simon Bertilsson).

Andra perioden: 3–1 (22.09) Linus Ölund (Bobby Trivigno, Mattias Norlinder).

Tredje perioden: 3–2 (42.51) Oula Palve (Ludvig Rensfeldt), 4–2 (45.20) Kieffer Bellows, 5–2 (57.25) Bobby Trivigno (Johannes Kinnvall, Axel Jonsson-Fjällby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 4-1-0

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

Brynäs: Luleå HF, borta, 21 februari 15.15

Djurgården: Timrå IK, borta, 21 februari 18.00