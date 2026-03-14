Brynäs till SM-kvartsfinal – trots förlust mot HV 71

Det blev förlust, 3–4 (0–1, 1–2, 2–0, 0–1) efter förlängning för Brynäs mot HV 71 i Monitor ERP Arena. Trots det har Brynäs nu säkrat platsen i kvartsfinalen.

Lukas Rousek stod för HV 71:s avgörande mål 4.42 in i förlängningen.

Brynäs–HV 71 – mål för mål

Justin Kloos gjorde 1–0 till HV 71 efter 17.10 efter pass från Lukas Rousek och Axel Rindell.

Brynäs kvitterade till 1–1 genom Axel Andersson i andra perioden.

HV 71 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Martin Johnsen och Axel Rindell.

11.57 in i tredje perioden fick Anton Rödin utdelning framspelad av Mattias Norlinder och Jakob Silfverberg och reducerade. Efter 12.21 nätade Michal Kempny och kvitterade för Brynäs.

Matchvinnare för bortalaget HV 71 4.42 in i förlängningen blev Lukas Rousek med det avgörande förlängningsmålet.

Axel Rindell gjorde ett mål för HV 71 och två assist.

Det här betyder att Brynäs slutar på sjätte plats och HV 71 på 13:e plats. Brynäs är klart för kvartsfinal. Och HV 71 tvingas kvala för att hålla sig kvar i SHL.

Brynäs–HV 71 3–4 (0–1, 1–2, 2–0, 0–1)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (17.10) Justin Kloos (Lukas Rousek, Axel Rindell).

Andra perioden: 1–1 (26.01) Axel Andersson (Tyler Vesel, Nicklas Bäckström), 1–2 (29.22) Martin Johnsen, 1–3 (29.59) Axel Rindell (Joona Luoto, Nikola Pasic).

Tredje perioden: 2–3 (51.57) Anton Rödin (Mattias Norlinder, Jakob Silfverberg), 3–3 (52.21) Michal Kempny.

Förlängning: 3–4 (64.42) Lukas Rousek (Axel Rindell, Jonathan Ang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 1-3-1

HV 71: 2-1-2