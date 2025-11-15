Brynäs höll nollan och vann mot Luleå

Brynäs vann med 3–0 mot Luleå

Johan Larsson matchvinnare för Brynäs

Brynäs starka defensiv briljerade

Tre egna mål räckte mot Luleå. Brynäs tog hem segern borta mot Luleå i SHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–3 (0–0, 0–3, 0–0).

Luleå–Brynäs – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Brynäs stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3. Brynäs tog därmed en klar seger. Tredje perioden blev även den mållös och Brynäs höll i sin 3–0-ledning och vann.

Luleå har en vinst och fyra förluster och 4–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brynäs har tre vinster och två förluster och 16–12 i målskillnad.

I nästa match möter Luleå Örebro Hockey borta och Brynäs möter Timrå IK hemma. Båda matcherna spelas torsdag 20 november 19.00.

Luleå–Brynäs 0–3 (0–0, 0–3, 0–0)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Andra perioden: 0–1 (24.39) Johan Larsson (Anton Rödin, Johannes Kinnvall), 0–2 (28.53) Johannes Kinnvall, 0–3 (35.48) Lucas Pettersson (Jakob Silfverberg, Nicklas Bäckström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 1-0-4

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Luleå: Örebro HK, borta, 20 november

Brynäs: Timrå IK, hemma, 20 november