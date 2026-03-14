Brynäs fortsätter vinna mot favoritmotståndet

Brynäs fortsätter att ha det lätt mot Luleå U18 i U18 Nationell norra. På lördagen vann Brynäs på nytt – den här gången med 5–4 (1–0, 2–2, 2–2) hemma i Monitor ERP Arena. Det var Brynäs fjärde raka seger mot Luleå U18.

Segermålet för Brynäs stod Emil Saaby Jakobsen för med bara 21 sekunder kvar av slutperioden.

Brynäs tog ledningen efter 15.40 genom Frans Kandell efter pass från Leon Roos och Emil Saaby Jakobsen.

Brynäs gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Thed Jobs och Alve Larsson.

Luleå U18 reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Lo Axelsson och Lo Axelsson i andra perioden.

Melvin Wande och Mille Huuva såg till att Luleå U18 vände till ledning med 3–4.

Emil Saaby Jakobsen låg sen bakom vändningen till 5–4 för Brynäs med två raka mål.

Lo Axelsson gjorde två mål för Luleå U18 och spelade fram till ett mål. Emil Saaby Jakobsen stod för tre poäng, varav två mål för Brynäs.

När lagen senast möttes vann Brynäs med 8–6.

I sista matchen möter Brynäs Skellefteå AIK U18 hemma på söndag 15 mars 12.00.

Första perioden: 1–0 (15.40) Frans Kandell (Leon Roos, Emil Saaby Jakobsen).

Andra perioden: 2–0 (20.53) Thed Jobs, 3–0 (27.42) Alve Larsson (Leo Sumenkovic, Alexander Søyland), 3–1 (34.19) Lo Axelsson (Vidar Fredriksson), 3–2 (36.23) Lo Axelsson (Isak Linder, Jere Inkinen).

Tredje perioden: 3–3 (45.16) Melvin Wande (Lo Axelsson, Benjamin Nyström), 3–4 (54.21) Mille Huuva (Jere Inkinen, Kim Keskitalo), 4–4 (57.06) Emil Saaby Jakobsen (Simon Karlsson), 5–4 (59.39) Emil Saaby Jakobsen (Simon Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Luleå U18: 2-0-3

