Brynäs förlänger segersviten mot HV 71

Brynäs-seger med 3–2 mot HV 71

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Robert Hägg avgjorde för Brynäs

HV 71 har varit lite av ett favoritmotstånd för Brynäs. På lördagen tog Brynäs ännu en seger borta mot HV 71. Matchen i SHL slutade 3–2 (1–1, 0–0, 2–1). Det var Brynäs fjärde raka seger mot just HV 71.

Robert Hägg slog till 17.55 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

HV 71–Brynäs – mål för mål

Greg Scott gjorde 1–0 till Brynäs efter bara 2.10 på pass av Bobby Trivigno. Efter 17.51 kvitterade HV 71 genom William Ignberg Nilsson efter förarbete från Lucas Lagerberg och Hugo Fransson.

Andra perioden blev mållös.

Efter 46 sekunder i tredje perioden gjorde Brynäs 1–2 genom Michal Kempny.

HV 71 kvitterade till 2–2 genom Hugo Pettersson tidigt i perioden av perioden.

Brynäs kunde dock avgöra till 2–3 med 2.05 kvar av matchen genom Robert Hägg.

I tabellen innebär det här att Brynäs nu ligger på åttonde plats i tabellen. HV 71 är på 13:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Brynäs som så sent som den 29 december låg på tolfte plats.

Torsdag 29 januari 19.00 möter HV 71 Örebro Hockey borta i Behrn Arena medan Brynäs spelar borta mot Växjö.

HV 71–Brynäs 2–3 (1–1, 0–0, 1–2)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (2.10) Greg Scott (Bobby Trivigno), 1–1 (17.51) William Ignberg Nilsson (Lucas Lagerberg, Hugo Fransson).

Tredje perioden: 1–2 (40.46) Michal Kempny (Anton Rödin, Nicklas Bäckström), 2–2 (42.21) Hugo Pettersson (Axel Rindell, Jonathan Ang), 2–3 (57.55) Robert Hägg (Anton Rödin, Luke Witkowski).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Örebro HK, borta, 29 januari 19.00

Brynäs: Växjö Lakers HC, borta, 29 januari 19.00