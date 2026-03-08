Brooklyn Tigers UHF U18 starkast – efter två sena mål mot Bodens HF U18

Brooklyn Tigers UHF U18 segrade – 3–2 efter förlängning

Anton Karlsson avgjorde för Brooklyn Tigers UHF U18

Andra raka segern för Brooklyn Tigers UHF U18

Först kvitterade Kevin Latvala i slutminuterna och sen avgjorde Anton Karlsson i förlängningen. Segerresultatet blev 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0) för Brooklyn Tigers UHF U18 mot Bodens HF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr.

Brooklyn Tigers UHF U18–Bodens HF U18 – mål för mål

Elis Lundborg gjorde 1–0 till Brooklyn Tigers UHF U18 efter bara 2.45 efter pass från Lowe Englund och Rasmus Wuopio. Bodens HF U18 kvitterade till 1–1 efter 19.36 när Viktor Lingbro Thun hittade rätt på passning från Emil Riihinen Ahlbäck och Elton Bjärenfall.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Kevin Chekchantuek Erkki gav laget ledningen tidigt i tredje perioden efter förarbete från Isak Schylander och Viktor Lingbro Thun. Brooklyn Tigers UHF U18 kvitterade till 2–2 med 58 sekunder kvar att spela genom Kevin Latvala efter förarbete av Anton Karlsson och Lowe Englund.

Stor matchhjälte för Brooklyn Tigers UHF U18 5.00 in i förlängningen blev Anton Karlsson med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var fjärde mötet mellan Brooklyn Tigers UHF U18 och Bodens HF U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Bodens HF vunnit.

Brooklyn Tigers UHF U18–Bodens HF U18 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (2.45) Elis Lundborg (Lowe Englund, Rasmus Wuopio), 1–1 (19.36) Viktor Lingbro Thun (Emil Riihinen Ahlbäck, Elton Bjärenfall).

Tredje perioden: 1–2 (41.36) Kevin Chekchantuek Erkki (Isak Schylander, Viktor Lingbro Thun), 2–2 (59.02) Kevin Latvala (Anton Karlsson, Lowe Englund).

Förlängning: 3–2 (65.00) Anton Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 2-1-2

Bodens HF U18: 2-1-2