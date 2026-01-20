Brooklyn Tigers HF U18:s segerrad mot Brooklyn Tigers UHF U18 intakt

Brooklyn Tigers HF U18-seger med 6–4 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Liam Palo tvåmålsskytt för Brooklyn Tigers HF U18

Tredje raka segern för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 fortsätter att vinna mot Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr. På tisdagen segrade Brooklyn Tigers HF U18 på nytt – den här gången med 6–4 (1–1, 3–2, 2–1) borta i Lulebohallen. Det var Brooklyn Tigers HF U18:s sjunde raka seger mot Brooklyn Tigers UHF U18.

Brooklyn Tigers HF U18:s Liam Palo tvåmålsskytt

Brooklyn Tigers HF U18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.58 slog Liam Palo till efter förarbete av Vilmer Östberg. Efter 10.36 kvitterade Brooklyn Tigers UHF U18 när Wilmer Nilsson hittade rätt assisterad av Emil Johansson.

I andra perioden var det Brooklyn Tigers HF U18 som var starkast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–4.

8.36 in i tredje perioden nätade Brooklyn Tigers UHF U18:s Viktor Jonsson framspelad av Lowe Englund och kvitterade. 10.20 in i perioden fick Liam Palo utdelning återigen på pass av Elias Engman och gav laget ledningen. Efter 16.58 slog Elias Gunnarfeldt till framspelad av Gustav Björk och Elias Engman och ökade ledningen för Brooklyn Tigers HF U18. Det fastställde slutresultatet till 4–6.

Brooklyn Tigers UHF U18 har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Brooklyn Tigers HF U18 har nio poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brooklyn Tigers HF vunnit.

Brooklyn Tigers UHF U18 möter Sunderby SK U18 i nästa match borta torsdag 22 januari 19.30. Brooklyn Tigers HF U18 möter samma dag Haparanda borta.

Brooklyn Tigers UHF U18–Brooklyn Tigers HF U18 4–6 (1–1, 2–3, 1–2)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (2.58) Liam Palo (Vilmer Östberg), 1–1 (10.36) Wilmer Nilsson (Emil Johansson).

Andra perioden: 1–2 (28.36) Ville Henriksson (Robin Verlehag), 2–2 (29.51) Wilmer Nilsson (Kevin Latvala), 2–3 (36.27) Oskar Asserfelt (Gustav Björk, Elias Hedström), 2–4 (38.09) Alfred Niemi (Vilmer Östberg, Viggo Kröger), 3–4 (38.18) Lowe Englund.

Tredje perioden: 4–4 (48.36) Viktor Jonsson (Lowe Englund), 4–5 (50.20) Liam Palo (Elias Engman), 4–6 (56.58) Elias Gunnarfeldt (Gustav Björk, Elias Engman).

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Sunderby SK div 1, borta, 22 januari 19.30

Brooklyn Tigers HF U18: HaparandaTornio UHC, borta, 22 januari 19.30