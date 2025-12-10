Brooklyn Tigers HF U18 vann toppmötet borta mot Kalix U18

Seger för Brooklyn Tigers HF U18 med 9–5 mot Kalix U18

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Elias Gunnarfeldt avgjorde för Brooklyn Tigers HF U18

Två topplag möttes i U18 division 1 norra A herr under onsdagen när Kalix U18 tog emot serieledande Brooklyn Tigers HF U18. Brooklyn Tigers HF U18 vann matchen med 9–5 (2–1, 2–1, 5–3).

Det var Brooklyn Tigers HF U18:s sjunde raka seger mot Kalix U18.

Kalix U18–Brooklyn Tigers HF U18 – mål för mål

Brooklyn Tigers HF U18 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Oskar Asserfelt och Ebbe Kjellgren innan Kalix U18 svarade och gjorde 2–1 genom John Lundberg.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Brooklyn Tigers HF U18 vann också tredje perioden 3–5 och ställningen efter tre perioder var 5–9.

Kalix U18:s Kirill Tabunov stod för ett mål och tre assists. Mattis Nylén hade tre assists för Brooklyn Tigers HF U18.

Det här betyder att Kalix U18 är kvar på tredje plats och att Brooklyn Tigers HF U18 fortfarande leder serien.

När lagen senast möttes vann Brooklyn Tigers HF med 5–3.

Söndag 14 december 12.00 spelar Kalix U18 hemma mot SK Lejon U18 i sista omgången.

Kalix U18–Brooklyn Tigers HF U18 5–9 (1–2, 1–2, 3–5)

U18 division 1 norra A herr, Part Arena

Första perioden: 0–1 (5.13) Oskar Asserfelt (Gustav Björk, Mattis Nylén), 0–2 (6.02) Ebbe Kjellgren (Liam Palo, Linus Haara), 1–2 (16.41) John Lundberg (Kirill Tabunov, Leon Öhlund).

Andra perioden: 2–2 (21.44) Gustav Tedfelt (Johannes Kantola, Linus Englund), 2–3 (24.42) Ville Henriksson (Robin Verlehag, Vilgot Åberg), 2–4 (27.23) Elias Gunnarfeldt (Elias Engman, Mattis Nylén).

Tredje perioden: 3–4 (40.34) Kirill Tabunov (Linus Englund), 3–5 (41.59) Gustav Björk, 4–5 (42.17) Johannes Kantola (Kirill Tabunov), 4–6 (44.24) Elias Gunnarfeldt, 4–7 (45.20) Ville Henriksson (Linus Haara), 5–7 (49.31) Edwin Karlsson (Kirill Tabunov, Damians Kjars), 5–8 (51.06) Ebbe Kjellgren (Emil Hellberg, Mattis Nylén), 5–9 (51.22) Liam Palo (Elias Engman, Vilgot Åberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 2-1-2

Brooklyn Tigers HF U18: 4-0-1

Nästa match:

Kalix U18: SK Lejon, hemma, 14 december 12.00