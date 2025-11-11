Brooklyn Tigers HF U18 utklassade Brooklyn Tigers UHF U18 – seger med 9–1

Brooklyn Tigers HF U18-seger med 9–1 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Elias Engman gjorde tre mål för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A herr med hela 9–1 (1–0, 2–0, 6–1).

Därmed har Brooklyn Tigers HF U18 vunnit sex matcher i rad i U18 division 1 norra A herr och har sju raka segrar på bortaplan.

Oskar Asserfelt blev matchvinnare

Alfred Niemi gjorde 1–0 till Brooklyn Tigers HF U18 efter 4.04 framspelad av Fabian Lindfors och Vilmer Östberg. Andra perioden var länge mållös. Brooklyn Tigers HF U18 gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål på 34 sekunder i slutet av perioden av Oskar Asserfelt och Elias Engman. Brooklyn Tigers HF U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.17 genom Oscar Haara och gick upp till 0–7 innan Brooklyn Tigers UHF U18 svarade.

1–9 blev det till slut för Brooklyn Tigers HF U18.

Elias Engman gjorde tre mål för Brooklyn Tigers HF U18.

I tabellen innebär det här att Brooklyn Tigers UHF U18 nu ligger på åttonde plats. Brooklyn Tigers HF U18 leder serien.

När lagen senast möttes vann Brooklyn Tigers HF med 6–0.

I nästa match möter Brooklyn Tigers UHF U18 Sunderby SK U18 borta på måndag 17 november 19.30. Brooklyn Tigers HF U18 möter Bodens HF U18 måndag 24 november 19.30 hemma.

Brooklyn Tigers UHF U18–Brooklyn Tigers HF U18 1–9 (0–1, 0–2, 1–6)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (4.04) Alfred Niemi (Fabian Lindfors, Vilmer Östberg).

Andra perioden: 0–2 (37.14) Oskar Asserfelt (Elias Gunnarfeldt, Gustav Björk), 0–3 (37.48) Elias Engman (Alfred Niemi, Mattis Nylén).

Tredje perioden: 0–4 (42.17) Oscar Haara (Liam Palo), 0–5 (46.15) Elias Engman (Elias Hedström), 0–6 (46.44) Elias Engman, 0–7 (47.33) Robin Verlehag (Emil Hellberg, Ebbe Kjellgren), 1–7 (50.04) Wilmer Nilsson (Jack Sundquist), 1–8 (51.35) Johan Landström (Robin Verlehag), 1–9 (58.55) Gustav Björk (Elias Gunnarfeldt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-0-4

Brooklyn Tigers HF U18: 5-0-0

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF U18: Sunderby SK div 1, borta, 17 november

Brooklyn Tigers HF U18: Bodens HF, hemma, 24 november