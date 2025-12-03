Brinken utklassade Lidingö Vikings HC U20 på bortaplan

Brinken vann med 13–3 mot Lidingö Vikings HC U20

Brinkens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Henning Modin med fyra mål för Brinken

Brinken dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Lidingö Vikings HC U20 i U20 Div 1 östra B herr med hela 13–3 (3–1, 6–1, 4–1).

Snackisen var Henning Modin – som gjorde hela fyra av Brinkens mål.

Segern var Brinkens sjunde på de senaste åtta matcherna.

Hugo Glimskog matchvinnare för Brinken

Brinken tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 59 sekunder genom Lucas Shaw och gick upp till 0–2. Lidingö Vikings HC U20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Brinken dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Brinken tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–4 efter 2.29 genom Hugo Glimskog och gick upp till 1–5 innan Lidingö Vikings HC U20 svarade.

Innan perioden var över hade Brinken ryckt åt sig ledningen med 9–2.

Brinken vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 13–3.

Resultaten i sista omgången innebär att Lidingö Vikings HC U20 slutar på femte plats och Brinken på första plats. Brinken är klart för avancemang.

När lagen senast möttes vann Brinkens IF med 9–0.

Lidingö Vikings HC U20–Brinken 3–13 (1–3, 1–6, 1–4)

U20 Div 1 östra B herr, Exakt Annex

Första perioden: 0–1 (0.59) Lucas Shaw (Hugo Glimskog, Felix Lönnquist), 0–2 (1.30) Henning Modin (Oscar Hallgren), 1–2 (16.11) Gustaf Thorlin, 1–3 (19.29) Oscar Bröms Strengbom (Arvid Josefson, Jonatan Sandberg).

Andra perioden: 1–4 (22.29) Hugo Glimskog (Douglas Hedman), 1–5 (23.04) Henning Modin (Douglas Hedman), 2–5 (25.47) Gustaf Thorlin (Lowe Brändstedt), 2–6 (28.28) Oscar Bröms Strengbom, 2–7 (30.06) Oscar Hallgren, 2–8 (37.41) Henning Modin (Hugo Glimskog), 2–9 (38.20) Ramses Van Brunschot (Arvid Josefson).

Tredje perioden: 2–10 (45.48) Lucas Shaw (Liam Schmiedtke, Felix Lönnquist), 2–11 (45.59) Henning Modin (Douglas Hedman, Oscar Hallgren), 2–12 (46.51) Oscar Bröms Strengbom (Jonatan Sandberg, Ramses Van Brunschot), 2–13 (51.04) Felix Lönnquist (Oliver Wallin, Hugo Glimskog), 3–13 (57.28) William Hellberg (Lowe Brändstedt, Filip Löjdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC U20: 0-1-4

Brinken: 4-0-1