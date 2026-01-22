Brinken tog ny seger mot favoritmotståndet

Brinken segrade – 5–1 mot Tumba

Brinkens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ivan Litvinsson avgjorde för Brinken

Tumba har varit lite av ett favoritmotstånd för Brinken. På torsdagen tog Brinken ännu en seger hemma mot Tumba. Matchen i U18 regional öst fortsättning vår slutade 5–1 (0–1, 4–0, 1–0). Det var Brinkens femte raka seger mot just Tumba.

Segern var Brinkens fjärde på de senaste fem matcherna.

Brinken–Tumba – mål för mål

Tumba tog ledningen efter 9.30 genom Acke Kajova framspelad av Oliver Johansson och Mio Juhlin.

Brinken gjorde dock fyra raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 4–1.

10.22 in i tredje perioden fick Jakob Edelman utdelning på pass av Daniel Grypishyn och Ivan Litvinsson och ökade ledningen.

Alexander Verhoof och Gergo Szabó gjorde ett mål och två assist var för Brinken.

Tumbas nya tabellposition är sjunde plats medan Brinken är på fjärde plats.

Lagen möts på nytt i Ishuset den 26 februari.

Söndag 25 januari spelar Brinken borta mot Tyresö Hanviken Hockey 19.30 och Tumba mot Flemingsberg hemma 16.00 i Ishuset.

Brinken–Tumba 5–1 (0–1, 4–0, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (9.30) Acke Kajova (Oliver Johansson, Mio Juhlin).

Andra perioden: 1–1 (22.34) Alexander Verhoof (Hugo Friberg, Gergo Szabó), 2–1 (26.55) Ivan Litvinsson (Daniel Grypishyn, Artis Duklavs), 3–1 (35.33) Maté Szabó (Alexander Verhoof, Gergo Szabó), 4–1 (39.51) Gergo Szabó (Alexander Verhoof, Hugo Friberg).

Tredje perioden: 5–1 (50.22) Jakob Edelman (Daniel Grypishyn, Ivan Litvinsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 4-0-1

Tumba: 2-0-3

Nästa match:

Brinken: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 25 januari 19.30

Tumba: Flemingsbergs IK, hemma, 25 januari 16.00