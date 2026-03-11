Bra start för SK Iron Hockey mot Tierps HK U18

SK Iron Hockey vann med 8–1 mot Tierps HK U18

Viggo Fröberg matchvinnare för SK Iron Hockey

Jacob Helling målskytt för Tierps HK U18

SK Iron Hockey har övertaget mot Tierps HK U18 i U18 playoff till kvalserien till allettan, efter seger på bortaplan med 8–1 (1–0, 4–1, 3–0) i första matchen.

SK Iron Hockey tog ledningen efter 18 minuters spel genom Anton Hedberg framspelad av Albin Jansson och Filip Fredriksson.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–5.

SK Iron Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Johannes Lundström, Anton Hedberg och Filip Fredriksson.

SK Iron Hockeys Albin Jansson hade fyra assists, Filip Fredriksson stod för fyra poäng, varav två mål och Johannes Lundström gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Lagen möts igen på fredag 19.45.

Tierps HK U18–SK Iron Hockey 1–8 (0–1, 1–4, 0–3)

U18 playoff till kvalserien till allettan

Första perioden: 0–1 (18.44) Anton Hedberg (Albin Jansson, Filip Fredriksson).

Andra perioden: 1–1 (20.42) Jacob Helling, 1–2 (21.22) Viggo Fröberg (Anton Nilsson), 1–3 (23.08) Sigge Hedblom (Filip Fredriksson, Johannes Lundström), 1–4 (26.44) Filip Fredriksson (Albin Jansson), 1–5 (39.20) Johannes Lundström (Alex Eriksson, Edvin Helenius).

Tredje perioden: 1–6 (52.27) Johannes Lundström (Alex Eriksson, Ludwig Våhlin), 1–7 (55.00) Filip Fredriksson (Albin Jansson), 1–8 (59.28) Anton Hedberg (Albin Jansson).

Ställning i serien: Tierps HK U18–SK Iron Hockey 0–1

13 mars, 19.45, SK Iron Hockey–Tierps HK U18