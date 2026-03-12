Bra start för Lindlöven J18 mot Sunne

Seger för Lindlöven J18 med 9–4 mot Sunne

Lindlöven J18:s Liam Ejdre tremålsskytt

Noah Trumbäck avgjorde för Lindlöven J18

Lindlöven J18 har tagit greppet mot Sunne, efter seger med 9–4 (6–1, 2–2, 1–1) i första matchen på bortaplan i playoff till U18 regional väst herr.

Liam Ejdre tremålsskytt för Lindlöven J18

Lindlöven J18 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.51 genom Noah Trumbäck och gick upp till 0–3. Sunne kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Lindlöven J18 dock ryckt åt sig ledningen med 1–6.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–8.

1.39 in i tredje perioden slog William Stenius till framspelad av Iago Vidan Chomchey och Liam Ejdre och ökade ledningen. Wille Jansson stod för målet när Sunne reducerade till 4–9 med 14 sekunder kvar att spela på passning från Elwin Persson och Oliver Rydell. Fler mål än så blev det inte för Sunne.

Lindlöven J18:s Liam Ejdre stod för fyra poäng, varav tre mål, Iago Vidan Chomchey hade tre assists och Lorenzo Karlefäldt gjorde ett mål och två assist. Elwin Persson hade tre assists för Sunne.

Nästa match spelas på lördag 12.00.

Sunne–Lindlöven J18 4–9 (1–6, 2–2, 1–1)

Playoff till U18 regional väst herr

Första perioden: 0–1 (1.51) Noah Trumbäck (Kim Svantesson, Milo Hjortsberg), 0–2 (2.25) Lorenzo Karlefäldt (Milo Hjortsberg), 0–3 (7.16) Liam Ejdre (Lucas Sjöö), 1–3 (8.44) Fabian Olsson (Elwin Persson), 1–4 (12.30) Liam Ejdre (Iago Vidan Chomchey, Loke Österlund), 1–5 (13.29) Noah Trumbäck (Kim Svantesson, Theodor Öfverström), 1–6 (14.48) Wiggo Lindberg (Lorenzo Karlefäldt, Sixten Manfredsson).

Andra perioden: 2–6 (20.33) William Olsson Lindh (Wille Jansson, Elwin Persson), 3–6 (28.11) Mille Ranström, 3–7 (29.23) Sixten Manfredsson (Lorenzo Karlefäldt), 3–8 (31.00) Liam Ejdre (Lucas Sjöö, Iago Vidan Chomchey).

Tredje perioden: 3–9 (41.39) William Stenius (Iago Vidan Chomchey, Liam Ejdre), 4–9 (59.46) Wille Jansson (Elwin Persson, Oliver Rydell).

Ställning i serien: Sunne–Lindlöven J18 0–1

Nästa match:

14 mars, 12.00, Lindlöven J18–Sunne