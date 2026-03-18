Bra start för HV 71 i matchserien mot Leksand

HV 71 segrade – 2–1 mot Leksand

Martin Johnsen matchvinnare för HV 71

Michael Lindqvist ende målskytt för Leksand

HV 71 har tagit greppet om matchserien mot Leksand i SHL Play Out, efter seger hemma med 2–1 (1–0, 1–0, 0–1) i första matchen.

HV 71–Leksand – mål för mål

HV 71 tog ledningen efter 19.45 genom Justin Kloos på passning från Hugo Fransson.

Efter 14.31 i andra perioden slog Martin Johnsen till framspelad av Niklas Hansson och gjorde 2–0.

Michael Lindqvist reducerade för Leksand efter 37 sekunder in i tredje perioden efter förarbete från Lukas Vejdemo och Olle Strandell. Fler mål än så blev det inte för Leksand.

Lagen möts igen på fredag 19.00.

HV 71–Leksand 2–1 (1–0, 1–0, 0–1)

SHL Play Out

Första perioden: 1–0 (19.45) Justin Kloos (Hugo Fransson).

Andra perioden: 2–0 (34.31) Martin Johnsen (Niklas Hansson).

Tredje perioden: 2–1 (40.37) Michael Lindqvist (Lukas Vejdemo, Olle Strandell).

Ställning i serien: HV 71–Leksand 1–0

20 mars, 19.00, HV 71–Leksand