Bra start för Hudiksvall mot Strömsbro

Hudiksvall-seger med 6–1 mot Strömsbro

Med 6–1 (2–1, 4–0, 0–0) i första matchen hemma har Hudiksvall tagit greppet om serien mot Strömsbro i kvartsfinalen i Hockeyettan.

Hudiksvall vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Strömsbro.

Hudiksvall startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Axel Levander och Maximilian Kilpinen innan Strömsbro svarade och gjorde 2–1 genom Abbe Broberg.

Hudiksvall startade andra perioden bäst och gick från 2–1 till 6–1 genom mål av Viggo Nordström, Arvid Sundin, Axel Levander och Elias Degnell.

I tredje perioden höll Hudiksvall i sin 6–1-ledning och vann.

Nästa match spelas på lördag 16.00.

Hudiksvall–Strömsbro 6–1 (2–1, 4–0, 0–0)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 1–0 (0.18) Axel Levander (Anton Schagerberg, Max Sjöholm), 2–0 (8.46) Maximilian Kilpinen (Loa Milfors, Carl Wassenius), 2–1 (17.04) Abbe Broberg.

Andra perioden: 3–1 (22.04) Viggo Nordström (Philip Eriksen), 4–1 (22.59) Arvid Sundin (Lucas Thorstensson, Elias Degnell), 5–1 (27.02) Axel Levander, 6–1 (33.42) Elias Degnell (Henrik Olsén, Arvid Sundin).

Ställning i serien: Hudiksvall–Strömsbro 1–0

14 mars, 16.00, Hudiksvall–Strömsbro