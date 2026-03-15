Bra start för Brooklyn Tigers HF U18 efter seger med 4–2 mot Sollefteå U18

Brooklyn Tigers HF U18 har övertaget inför avgörandet mot Sollefteå U18. Laget vann första matchen i playoff till U18 regional norr herr på hemmaplan på söndagen med 4–2 (1–1, 0–1, 3–0). Returen spelas söndag 15 mars.

Oskar Asserfelt gav Brooklyn Tigers HF U18 ledningen efter 6.28 framspelad av Fabian Lindfors och Elias Gunnarfeldt. 1–1 kom efter 11.27 genom Gustav Persson med assist av Adrian Björkqvist och Emil Stridsman.

Olle Nordvall gav laget ledningen tidigt i andra perioden efter förarbete av Adrian Björkqvist. Målet var Olle Nordvalls femte i playoff till U18 regional norr herr.

Brooklyn Tigers HF U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 i tredje perioden. Det sista målet kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Elias Gunnarfeldt gjorde ett mål för Brooklyn Tigers HF U18 och spelade dessutom fram till två mål.

Brooklyn Tigers HF U18–Sollefteå U18 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)

Playoff till U18 regional norr herr

Första perioden: 1–0 (6.28) Oskar Asserfelt (Fabian Lindfors, Elias Gunnarfeldt), 1–1 (11.27) Gustav Persson (Adrian Björkqvist, Emil Stridsman).

Andra perioden: 1–2 (22.12) Olle Nordvall (Adrian Björkqvist).

Tredje perioden: 2–2 (43.26) Gustav Björk (Elias Gunnarfeldt, Viggo Kröger), 3–2 (45.37) Elias Gunnarfeldt (Elias Engman, Elias Hedström), 4–2 (58.26) Gustav Björk (Elias Engman).

Ställning i serien: Brooklyn Tigers HF U18–Sollefteå U18 1–1

Nästa match:

15 mars, 15.35, Brooklyn Tigers HF U18–Sollefteå U18