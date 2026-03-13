Bra start för Bodens HF mot Kalix

Bodens HF segrade – 6–1 mot Kalix

Joshua Laframboise gjorde två mål för Bodens HF

Elias Callgren avgjorde för Bodens HF

Bodens HF har tagit greppet om matchserien mot Kalix i kvartsfinalen i Hockeyettan, efter seger hemma med 6–1 (3–0, 1–1, 2–0) i första matchen.

Det var Bodens HF:s sjunde raka seger mot Kalix.

Joshua Laframboise gjorde två mål för Bodens HF

Bodens HF stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 14.58 i andra perioden nätade Andrew Suriyuth framspelad av Albin Säteri och Robert Von Gerdten och reducerade åt Kalix. Bodens HF:s Nils Thomasson gjorde 4–1 efter 17.49 på pass av Gustav Hedberg och Daniel Mannberg.

5.25 in i tredje perioden fick Joshua Laframboise utdelning återigen på pass av Oscar Eriksson och Daniel Mannberg och ökade ledningen. Simon Andersson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 6–1-mål med 51 sekunder kvar att spela på passning från Fabian Ledin och Viktor Arespång.

Nästa match spelas på lördag 16.00.

Bodens HF–Kalix 6–1 (3–0, 1–1, 2–0)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 1–0 (1.41) Joshua Laframboise (Jacob Sundin, Victor Edström), 2–0 (7.19) Elias Callgren (Simon Andersson), 3–0 (15.22) Alexander Wallin (Jacob Sundin, Kevin Arvidsson).

Andra perioden: 3–1 (34.58) Andrew Suriyuth (Albin Säteri, Robert Von Gerdten), 4–1 (37.49) Nils Thomasson (Gustav Hedberg, Daniel Mannberg).

Tredje perioden: 5–1 (45.25) Joshua Laframboise (Oscar Eriksson, Daniel Mannberg), 6–1 (59.09) Simon Andersson (Fabian Ledin, Viktor Arespång).

Ställning i serien: Bodens HF–Kalix 1–0

Nästa match:

14 mars, 16.00, Bodens HF–Kalix