Drömstart när Arboga mot Örebro HUF J18 1

Arboga vann med 6–3 mot Örebro HUF J18 1

Melker Juhlin Ulvhag med tre mål för Arboga

Arboga gjorde fem raka mål

Arboga har tagit ett grepp mot Örebro HUF J18 1, efter seger på bortaplan med 6–3 (1–1, 2–2, 3–0) i första matchen i playoff till U18 regional väst herr.

Arbogas lagledare Martin Bernhardsson tyckte så här om matchen:

– En jämn match, men vi var bättre framförallt i tredje perioden där Örebro inte riktigt orkade.

Gästande Arboga startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 14 sekunder slog Billy Lindqvist till efter förarbete av Lukas Granell och Tristan Thy. Örebro HUF J18 1 kvitterade till 1–1 efter 15.37 genom Lowe Kling framspelad av Ebbe Folkesson.

Örebro HUF J18 1 gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Sac Granqvist och Ludwig Svärd.

Arboga reducerade och kvitterade till 3–3 genom Hugo Rosenstam och Melker Juhlin Ulvhag.

I tredje perioden var det Arboga som spelade bäst och gick från 3–3 till 3–6 genom två mål av Melker Juhlin Ulvhag och och ett mål var av Tristan Thy.

Arbogas Melker Juhlin Ulvhag stod för fyra poäng, varav tre mål och Billy Lindqvist gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Nästa match spelas på lördag 12.20.

Örebro HUF J18 1–Arboga 3–6 (1–1, 2–2, 0–3)

Playoff till U18 regional väst herr

Första perioden: 0–1 (0.14) Billy Lindqvist (Lukas Granell, Tristan Thy), 1–1 (15.37) Lowe Kling (Ebbe Folkesson).

Andra perioden: 2–1 (20.27) Sac Granqvist (Ludwig Svärd), 3–1 (28.47) Ludwig Svärd (Johan Carper Rask, Sac Granqvist), 3–2 (34.14) Hugo Rosenstam (Valter Johansson, Melker Juhlin Ulvhag), 3–3 (39.22) Melker Juhlin Ulvhag (Valter Johansson).

Tredje perioden: 3–4 (43.03) Melker Juhlin Ulvhag (Billy Lindqvist, Ruben Lundblad), 3–5 (49.57) Tristan Thy (Ruben Lundblad, Billy Lindqvist), 3–6 (57.33) Melker Juhlin Ulvhag.

Ställning i serien: Örebro HUF J18 1–Arboga 0–1

Nästa match:

14 mars, 12.20, Arboga–Örebro HUF J18 1