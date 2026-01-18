Boström och Svedlund säkrade segern för Värmdö mot Sollentuna

Värmdö segrade – 5–4 efter förlängning

Victor Svedlund avgjorde för Värmdö

Sollentunas fjärde raka förlust

Först kvitterade Edvin Boström i slutminuterna och sen avgjorde Victor Svedlund i förlängningen. Segerresultatet blev 5–4 (0–0, 2–2, 2–2, 1–0) för Värmdö mot Värmdö i U18 regional öst fortsättning vår.

Resultatet innebär att Sollentuna nu har fyra förluster i rad.

Enköping nästa för Värmdö

Den första perioden slutade mållös.

Värmdö gjorde 0–1 genom Alexander Borgström efter 6.24 i andra perioden.

Därefter fixade Sollentunas Nikolaj Alkas Alias och Vaclav Kysilka att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Värmdö kvitterade till 2–2 genom Alexander Borgström.

Efter 7.38 i tredje perioden gjorde Värmdö 2–3 genom Victor Svedlund.

Ondrej Charvat och Vincent Andersson låg sen bakom vändningen till 4–3 för Sollentuna.

Värmdö kvitterade till 4–4 genom Edvin Boström med knappt två minuter kvar att spela.

Matchvinnare för bortalaget Värmdö blev Victor Svedlund som 1.08 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Alexander Borgström gjorde två mål för Värmdö och ett assist. Vaclav Kysilka stod för tre poäng, varav ett mål för Sollentuna.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 22 februari i Ekhallen.

I nästa match, torsdag 22 januari möter Sollentuna Flemingsberg borta i Visättra Ishall 19.40 medan Värmdö spelar hemma mot Enköping 20.00.

Sollentuna–Värmdö 4–5 (0–0, 2–2, 2–2, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår

Andra perioden: 0–1 (26.24) Alexander Borgström, 1–1 (35.23) Nikolaj Alkas Alias (Vaclav Kysilka), 2–1 (36.43) Vaclav Kysilka (Vincent Bengtsson), 2–2 (38.55) Alexander Borgström.

Tredje perioden: 2–3 (47.38) Victor Svedlund (Elias Ahnfeldt), 3–3 (55.53) Vincent Andersson (Filip Larsson), 4–3 (56.43) Ondrej Charvat (Vincent Bengtsson, Vaclav Kysilka), 4–4 (58.57) Edvin Boström (Alexander Borgström, David Svedlund).

Förlängning: 4–5 (61.08) Victor Svedlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 1-2-2

Värmdö: 2-1-2

Nästa match:

Sollentuna: Flemingsbergs IK, borta, 22 januari 19.40

Värmdö: Enköpings SK HK, hemma, 22 januari 20.00