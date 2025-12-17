Bostons Morgan Geekie tvåmålsskytt i segern mot Utah Mammoth

Boston vann med 4–1 mot Utah Mammoth

Bostons femte seger på de senaste sex matcherna

Morgan Geekie med två mål för Boston

Boston vann mot gästande Utah Mammoth i NHL. 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) slutade matchen på onsdagen.

Segern var Bostons femte på de senaste sex matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Bostons Morgan Geekie tvåmålsskytt

Barrett Hayton gav gästande Utah Mammoth ledningen efter 8.34.

Efter 16.01 kvitterade Boston när Morgan Geekie fick träff.

Laget tog ledningen redan efter efter 23 sekunder i andra perioden återigen genom Morgan Geekie.

10.16 in i tredje perioden slog Casey Mittelstadt till och ökade ledningen.

Efter 16.02 slog Michael Eyssimont till och ökade ledningen för Boston.

Lagens första möte för säsongen vann Utah med 3–2.

I nästa match möter Boston Edmonton hemma på fredag 19 december 01.00. Utah Mammoth möter Detroit torsdag 18 december 01.30 borta.

Boston–Utah Mammoth 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (8.34) Barrett Hayton, 1–1 (16.01) Morgan Geekie.

Andra perioden: 2–1 (20.23) Morgan Geekie.

Tredje perioden: 3–1 (50.16) Casey Mittelstadt, 4–1 (56.02) Michael Eyssimont.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 4-0-1

Utah Mammoth: 2-0-3

Nästa match:

Boston: Edmonton Oilers, hemma, 19 december 01.00

Utah Mammoth: Detroit Red Wings, borta, 18 december 01.30