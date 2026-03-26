Boston starkast – avgjorde i förlängningen mot Buffalo

Boston segrade – 4–3 efter förlängning

Pavel Zacha avgjorde för Boston

Andra raka förlusten för Buffalo

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Boston avgöra den jämna matchen borta mot Buffalo i NHL. Slutresultatet blev 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–1).

Pavel Zacha spelade en avgörande roll för Boston med det vinnande målet i förlängningen.

Minnesota nästa för Boston

Boston tog ledningen efter 11.07 genom David Pastrnak efter förarbete från Fraser Minten och Marat Chusnutdinov. Efter 15.18 kvitterade Buffalo när Jason Zucker slog till assisterad av Tage Thompson och Jack Quinn.

Efter 9.45 i andra perioden nätade Viktor Arvidsson framspelad av David Pastrnak och Nikita Zadorov och gav Boston ledningen.

Zach Benson och Jason Zucker låg sen bakom vändningen till 3–2 för Buffalo.

Boston kvitterade till 3–3 genom Casey Mittelstadt assisterad av Jonathan Aspirot och Pavel Zacha i tredje perioden.

I förlängningen tog det 1.00 innan Boston också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Pavel Zacha.

För Boston gör resultatet att man nu ligger på tredje plats i Atlantic division medan Buffalo fortfarande leder Atlantic division, tre poäng före Tampa Bay.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Boston Bruins vann de två första mötena. Buffalo Sabres vann senast lagen möttes.

Boston möter Minnesota hemma lördag 28 mars 22.00.

Buffalo–Boston 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–1)

NHL, KeyBank Center

Första perioden: 0–1 (11.07) David Pastrnak (Fraser Minten, Marat Chusnutdinov), 1–1 (15.18) Jason Zucker (Tage Thompson, Jack Quinn).

Andra perioden: 1–2 (29.45) Viktor Arvidsson (David Pastrnak, Nikita Zadorov).

Tredje perioden: 2–2 (45.21) Zach Benson, 3–2 (45.54) Jason Zucker (Tage Thompson), 3–3 (54.00) Casey Mittelstadt (Jonathan Aspirot, Pavel Zacha).

Förlängning: 3–4 (61.00) Pavel Zacha.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Buffalo: 3-2-0

Boston: 3-1-1

Nästa match:

Boston: Minnesota Wild, hemma, 28 mars 22.00