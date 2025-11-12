Boston fortsätter vinna – 5–3 mot Toronto

Boston-seger med 5–3 mot Toronto

Bostons åttonde seger på de senaste nio matcherna

David Pastrnak gjorde två mål för Boston

Segertåget fortsätter för Boston. Mot Toronto hemma i TD Garden på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–3 (3–1, 1–1, 1–1) och har nu sju segrar i rad i NHL.

Bostons David Pastrnak tvåmålsskytt

Boston tog ledningen i början av första perioden genom Pavel Zacha.

Toronto kvitterade till 1–1 genom Steven Lorentz efter 6.41.

Boston gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Hampus Lindholm och Alex Steeves. Boston ökade ledningen till 4–1 genom David Pastrnak efter 0.49 i andra perioden.

Toronto reducerade dock på nytt till 4–2 genom Bobby Mcmann med 1.02 kvar att spela av perioden. Toronto gjorde 4–3 genom Oliver Ekman Larsson tidigt i tredje perioden av matchen.

Boston kunde dock avgöra till 5–3 efter 9.48 i tredje perioden genom David Pastrnak.

David Pastrnak gjorde två mål för Boston och ett målgivande pass.

Säsongens första möte lagen emellan vann Boston Bruins med 5–3.

Boston möter Ottawa i nästa match borta fredag 14 november 01.00. Toronto möter samma dag Los Angeles hemma.

Boston–Toronto 5–3 (3–1, 1–1, 1–1)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (4.27) Pavel Zacha (David Pastrnak, Charlie McAvoy), 1–1 (6.41) Steven Lorentz, 2–1 (9.32) Hampus Lindholm (Mason Lohrei, Michael Eyssimont), 3–1 (17.23) Alex Steeves (Hampus Lindholm).

Andra perioden: 4–1 (20.49) David Pastrnak (Morgan Geekie, Charlie McAvoy), 4–2 (38.58) Bobby Mcmann (Max Domi, Morgan Rielly).

Tredje perioden: 4–3 (43.32) Oliver Ekman Larsson (William Nylander, Nicholas Robertson), 5–3 (49.48) David Pastrnak (Mark Kastelic, Tanner Jeannot).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 5-0-0

Toronto: 2-0-3

Nästa match:

Boston: Ottawa Senators, borta, 14 november

Toronto: Los Angeles Kings, hemma, 14 november