Boston fortsätter vinna – 5–3 mot Toronto
Segertåget fortsätter för Boston. Mot Toronto hemma i TD Garden på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–3 (3–1, 1–1, 1–1) och har nu sju segrar i rad i NHL.
Bostons David Pastrnak tvåmålsskytt
Boston tog ledningen i början av första perioden genom Pavel Zacha.
Toronto kvitterade till 1–1 genom Steven Lorentz efter 6.41.
Boston gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Hampus Lindholm och Alex Steeves. Boston ökade ledningen till 4–1 genom David Pastrnak efter 0.49 i andra perioden.
Toronto reducerade dock på nytt till 4–2 genom Bobby Mcmann med 1.02 kvar att spela av perioden. Toronto gjorde 4–3 genom Oliver Ekman Larsson tidigt i tredje perioden av matchen.
Boston kunde dock avgöra till 5–3 efter 9.48 i tredje perioden genom David Pastrnak.
David Pastrnak gjorde två mål för Boston och ett målgivande pass.
Säsongens första möte lagen emellan vann Boston Bruins med 5–3.
Boston möter Ottawa i nästa match borta fredag 14 november 01.00. Toronto möter samma dag Los Angeles hemma.
Boston–Toronto 5–3 (3–1, 1–1, 1–1)
NHL, TD Garden
Första perioden: 1–0 (4.27) Pavel Zacha (David Pastrnak, Charlie McAvoy), 1–1 (6.41) Steven Lorentz, 2–1 (9.32) Hampus Lindholm (Mason Lohrei, Michael Eyssimont), 3–1 (17.23) Alex Steeves (Hampus Lindholm).
Andra perioden: 4–1 (20.49) David Pastrnak (Morgan Geekie, Charlie McAvoy), 4–2 (38.58) Bobby Mcmann (Max Domi, Morgan Rielly).
Tredje perioden: 4–3 (43.32) Oliver Ekman Larsson (William Nylander, Nicholas Robertson), 5–3 (49.48) David Pastrnak (Mark Kastelic, Tanner Jeannot).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Boston: 5-0-0
Toronto: 2-0-3
Nästa match:
Boston: Ottawa Senators, borta, 14 november
Toronto: Los Angeles Kings, hemma, 14 november
