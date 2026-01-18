Bortasegern mot Tumba förlänger sviten för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockey segrade – 6–1 mot Tumba

Tyresö Hanviken Hockeys femte seger på de senaste fem matcherna

Femte raka segern för Tyresö Hanviken Hockey

Det fortsätter gå bra för formstarka Tyresö Hanviken Hockey i U18 regional öst fortsättning vår. På söndagen mötte laget Tumba på bortaplan i Ishuset och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Tumba blev 6–1.

SDE nästa för Tyresö Hanviken Hockey

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Tyresö Hanviken Hockey med 4–3.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Tyresö Ishall.

I nästa match, torsdag 22 januari möter Tumba Brinken borta i Lejonhallen 20.10 medan Tyresö Hanviken Hockey spelar hemma mot SDE 19.40.