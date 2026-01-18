Bortasegern mot SDE förlänger sviten för Nacka

Seger för Nacka med 4–2 mot SDE

Nackas fjärde seger på de senaste fem matcherna

SDE och Nacka möttes på söndagen i Stockhagens Ishall. Nacka hade tre vinster i rad i U18 regional öst fortsättning vår inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–4.

Viggbyholm nästa för Nacka

När lagen möttes senast slutade det med seger för SDE med 5–4.

Det här var fjärde mötet mellan SDE och Nacka den här säsongen. Nacka HK vann de två första mötena. SDE HF vann senast lagen möttes.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 22 januari. Då möter SDE Tyresö Hanviken Hockey i Tyresö Ishall 19.40. Nacka tar sig an Viggbyholm hemma 19.00.