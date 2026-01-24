Boro/Vetlanda vann mot Västervik efter mål av William Ribbholm
- Seger för Boro/Vetlanda med 1–0 mot Västervik
- Boro/Vetlandas sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- William Ribbholm matchvinnare för Boro/Vetlanda
Hemmalaget Boro/Vetlanda vann med 1–0 mot Västervik i U20 juniorettan syd herr. Målet gjordes av William Ribbholm, inskickat redan i första perioden.
Segern var Boro/Vetlandas sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.
Mariestad nästa för Boro/Vetlanda
Säsongens första möte lagen emellan vann Boro/Vetlanda med 3–2.
Nästa motstånd för Boro/Vetlanda är Mariestad. Västervik tar sig an Mörrums GoIS U20 hemma. Båda matcherna spelas tisdag 27 januari 19.00.
Boro/Vetlanda–Västervik 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)
U20 juniorettan syd herr, Hydro Arena
Första perioden: 1–0 (9.34) William Ribbholm (Hampus Arvsäter, Wille Krafft-Hernegård).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Boro/Vetlanda: 4-0-1
Västervik: 2-0-3
Nästa match:
Boro/Vetlanda: Mariestads BoIS HC, borta, 27 januari 19.00
Västervik: Mörrums GoIS IK, hemma, 27 januari 19.00
