Boro/Vetlanda vann mot Västervik efter mål av William Ribbholm

Hemmalaget Boro/Vetlanda vann med 1–0 mot Västervik i U20 juniorettan syd herr. Målet gjordes av William Ribbholm, inskickat redan i första perioden.

Segern var Boro/Vetlandas sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Mariestad nästa för Boro/Vetlanda

Säsongens första möte lagen emellan vann Boro/Vetlanda med 3–2.

Nästa motstånd för Boro/Vetlanda är Mariestad. Västervik tar sig an Mörrums GoIS U20 hemma. Båda matcherna spelas tisdag 27 januari 19.00.

Boro/Vetlanda–Västervik 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

U20 juniorettan syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (9.34) William Ribbholm (Hampus Arvsäter, Wille Krafft-Hernegård).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 4-0-1

Västervik: 2-0-3

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Mariestads BoIS HC, borta, 27 januari 19.00

Västervik: Mörrums GoIS IK, hemma, 27 januari 19.00