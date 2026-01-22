Boro/Vetlanda J18 vände tremålsunderläge borta mot Mjölby

Seger för Boro/Vetlanda J18 med 7–6 efter förlängning

William Ribbholm avgjorde för Boro/Vetlanda J18

Tredje raka förlusten för Mjölby

Fyra mål i tredje perioden gjorde att Boro/Vetlanda J18 vann mötet med Mjölby i U18 division 1 syd B vår i ProTrain Arena på torsdagen. Detta trots att Mjölby ledde med 5–2 i början av tredje perioden. Boro/Vetlanda J18 vände och vann torsdagens match med 7–6 (0–2, 2–2, 4–2, 1–0) efter förlängning.

William Ribbholm stod för Boro/Vetlanda J18:s avgörande mål 3.51 in i förlängningen.

Mjölby–Boro/Vetlanda J18 – mål för mål

Isak Axelsson gav Mjölby ledningen efter fem minuters spel assisterad av Isac Gustafsson. Efter 15.02 gjorde också Mjölby 2–0 när Liam Löfgren slog till på passning från Fred Karlmark.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

I tredje perioden gick Mjölby upp i en 5–2-ledning med 19.36 kvar att spela. Men Boro/Vetlanda J18 vände matchen och vann med 7–6. Det matchvinnande 7–6-målet gjorde William Ribbholm med 16.09 kvar att spela av matchen.

Matchvinnare för bortalaget Boro/Vetlanda J18 3.51 in i förlängningen blev William Ribbholm med det avgörande 7–6-målet.

Isac Gustafsson gjorde två mål för Mjölby och spelade dessutom fram till tre mål. William Ribbholm stod för tre poäng, varav två mål för Boro/Vetlanda J18.

Mjölby har nu en poäng efter tre spelade matcher medan Boro/Vetlanda J18 har tre poäng efter fyra matcher.

Lagen möts igen 26 februari i Hydro Arena.

Nästa motstånd för Boro/Vetlanda J18 är Kalmar. Lagen möts söndag 25 januari 15.40 i Hatstore Arena.

Mjölby–Boro/Vetlanda J18 6–7 (2–0, 2–2, 2–4, 0–1)

U18 division 1 syd B vår, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (5.34) Isak Axelsson (Isac Gustafsson), 2–0 (15.02) Liam Löfgren (Fred Karlmark).

Andra perioden: 2–1 (20.33) Alvin Lagerqvist (Alvin Göth), 3–1 (23.10) Isak Axelsson (Zackarias Brandefors, Isac Gustafsson), 4–1 (26.32) Fred Karlmark (Isac Gustafsson), 4–2 (33.50) Vincent Trofast (Alvin Lagerqvist).

Tredje perioden: 5–2 (40.24) Isac Gustafsson (Theo Ronell), 5–3 (40.51) Albert Dahlberg Hylén (William Ribbholm, Seth Ståhlgren Uebel), 5–4 (46.05) William Ribbholm, 5–5 (53.01) Hugo Sollin (Alvin Göth, Alwin Klein), 5–6 (53.52) Albert Dahlberg Hylén (Arvid Rosenqvist), 6–6 (59.32) Isac Gustafsson (Harry Hallin).

Förlängning: 6–7 (63.51) William Ribbholm.

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Kalmar HC, borta, 25 januari 15.40