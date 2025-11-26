Borlänge vinnare mot Strömsbro – avgjorde i förlängningen

Borlänge segrade – 3–2 efter förlängning

Borlänges nionde seger på de senaste tio matcherna

Joel Jonsson matchvinnare för Borlänge

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Borlänge avgöra den jämna matchen hemma mot Strömsbro i hockeyettan norra. Slutresultatet blev 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0). Joel Jonsson blev matchhjälte för Borlänge med sitt mål i förlängningen.

– En bra match från vår sida. Synd att att vi inte kunde hålla hela vägen till tre poäng, men stark att vinna och ta två poäng, tyckte Borlänges tränare Liam Wallström, efter matchen.

Resultatet betyder att tredjeplacerade Borlänge tog nionde segern i följd och att Strömsbro samtidigt förlorade efter fyra segrar i rad.

Borlänge–Strömsbro – mål för mål

Emil Lindgren gjorde 1–0 till gästande Strömsbro efter 4.54 med assist av Oskar Klaar.

Borlänge kvitterade när Melker Bertals hittade rätt assisterad av Calle Karlsson och Hampus Malm efter 12.26.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

17.18 in i tredje perioden fick Calle Karlsson utdelning framspelad av Lukas Söderlund och Joel Jonsson och gav laget ledningen.

Strömsbro kvitterade till 2–2 med 47 sekunder kvar att spela genom Abbe Broberg framspelad av Jesper Åhlen-Hedenström och Simon Hedlund.

Stor matchhjälte för Borlänge blev Joel Jonsson som 2.52 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Calle Karlsson gjorde ett mål för Borlänge och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Borlänges sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Strömsbros fjärde uddamålsförlust.

Strömsbro ligger på sjätte plats i serien efter matchen.

I nästa omgång har Borlänge Hudiksvall borta i Holmen Center, söndag 30 november 16.00. Strömsbro spelar hemma mot Falu IF fredag 28 november 19.00.

Borlänge–Strömsbro 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (4.54) Emil Lindgren (Oskar Klaar), 1–1 (12.26) Melker Bertals (Calle Karlsson, Hampus Malm).

Tredje perioden: 2–1 (57.18) Calle Karlsson (Lukas Söderlund, Joel Jonsson), 2–2 (59.13) Abbe Broberg (Jesper Åhlen-Hedenström, Simon Hedlund).

Förlängning: 3–2 (62.52) Joel Jonsson (Calle Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 5-0-0

Strömsbro: 4-1-0

Nästa match:

Borlänge: Hudiksvalls HC, borta, 30 november

Strömsbro: Falu IF, hemma, 28 november